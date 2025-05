Imágenes sensibles: Asesinan a una influencer mexicana durante la transmisión de un vivo

La comunidad digital y los usuarios de TikTok están conmocionados tras el brutal asesinato de la influencer y empresaria Valeria Márquez, quien fue atacada a balazos mientras realizaba una transmisión en vivo desde su centro de estética, “Blossom The Beauty Lounge”, ubicado en la colonia Jardines del Valle, en Zapopan, Jalisco (México).

Valeria, de tan solo 23 años y con más de 100 mil seguidores en TikTok, era conocida por compartir contenido sobre belleza, consejos estéticos y fragmentos de su vida personal. Durante la noche del lunes, comenzó a circular en redes la impactante noticia de su muerte, ocurrida en tiempo real frente a decenas de espectadores que presenciaban la transmisión sin comprender si lo que veían era real.

De acuerdo con reportes extraoficiales, el agresor habría llegado al negocio disfrazado de repartidor, supuestamente llevando un "costoso regalo", y tras acercarse a Valeria, le disparó a quemarropa antes de huir en una motocicleta. El sitio guardianocturna.mx informó que el atacante había buscado a la influencer horas antes, y al no encontrarla, regresó más tarde para perpetrar el ataque.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un comunicado oficial sobre el crimen ni han confirmado la identidad del agresor, pero ya se encuentran investigando el móvil del homicidio y revisando material audiovisual como parte de las diligencias.

El asesinato de Valeria Márquez ha dejado una profunda huella en redes sociales, donde usuarios exigen justicia y mayor seguridad para las mujeres creadoras de contenido en México, un país marcado por altos índices de violencia de género.

Moment TikTok influencer Valeria Marquez was tragically shot dead during a livestream from her Zapopan beauty salon.



Authorities are investigating the brutal murder as a suspected femicide in Mexico. #ValeriaMarquez pic.twitter.com/zh5exeRbvH