a vieja guardia de la Corte Suprema vuelve a tensar el vínculo con Maximiliano Pullaro

La vieja guardia de la Corte Suprema de Santa Fe se revolvió contra el gobernador Maximiliano Pullaro, al que acusan de destrato durante su discurso de apertura de sesiones en la Legislatura. Mientras en la Casa Gris buscan bajarle el tono a una nueva tensión tras la guerra del año pasado, una de las nuevas caras del máximo tribunal intenta tejer un acercamiento.

Los motivos del nuevo distanciamiento entre la Corte Suprema y Pullaro

En su discurso del 1° de mayo, Pullaro omitió cualquier mención al máximo tribunal, gesto que fue interpretado como una muestra de desdén institucional. Aquel día, en el repaso protocolar, el gobernador hizo nombres propios entre autoridades legislativas, ejecutivas y hasta judiciales, brindando inclusive un reconocimiento al juez federal de Reconquista y Santa Fe, Aldo Alurralde, a quien saludó con un efusivo “Queridísimo doctor Alurralde, usted realmente nos honra”, en un gesto que generó interpretaciones de todo tipo.



El presidente de la Corte, Roberto Falistocco, estuvo presente y fue el único integrante ubicado en la primera fila del recinto, mientras que el resto quedó relegado a asientos secundarios. De hecho ni siquiera hubo asistencia perfecta aquel día: Rafael Gutiérrez y Eduardo Spuler pegaron el faltazo, mientras que Daniel Erbetta y las nuevas caras,Jorge Baclini, Margarita Zabalza y Rubén Weder observaron desde el fondo.

Ese gesto, pudo saber Letra P, no fue bien tomado por parte de la Corte. Si bien la voz cantante a la hora de marcar diferencias durante el año pasado la llevó Gutiérrez, quien por lo bajo mostró su malestar en las últimas semanas fue Falistocco. “Más que enojo, se sintió dolido. Lo tomó como un destrato”, dijo una voz calificada. Según interpretan, para el magistrado el trato institucional no fue el adecuado. “No por él mismo, sino por lo que representa”, ampliaron.

En ese marco, en la Casa Gris no interpretan que Pullaro haya tenido una actitud deliberada contra la Corte. “No se que se pretendía que se dijera o qué no”, resumen, al tiempo que matizan los elogios de Pullaro para Alurralde. “Le cae bien. No tiene nada que ver con que sea mejor o peor que otro juez,” sostuvieron.

La asunción de Weder también encendió algunas alarmas después de declaraciones del exfiscal de Estado en referencia a la relación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. En aquel momento, el Ministerio Público de la Acusación recogió el guante y también dijo lo suyo.

Jorge Baclini, el mediador

Con posiciones encontradas, quien intenta por estas horas que la relación institucional continúe es uno de los nombrados en última instancia: Jorge Baclini. De histórica actitud conciliadora, el exfiscal general del MPA es un cultor de que la agenda común entre los poderes debe existir, con independencia y relación institucional mediante. “Lo del 1 de mayo fue dar unos pasos hacia atrás”, reconocen sobre ese vínculo en la Justicia.

Este martes, en la reunión de acuerdo que lleva adelante el máximo tribunal santafesino, se conversó sobre el vínculo y las fricciones existentes. Sin mayor nivel de detalles, quedaron en avanzar en un diálogo entre las partes.

Luego de meses de tensión creciente, los ánimos se habían calmado e inclusive hace un mes se llevó adelante un encuentro entre los cortesanos y el ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni, y el secretario de Justicia, Santiago Mascheroni, siendo este último el de relación más frecuente con el tribunal cimero. Puertas adentro, en la Corte muestran preocupación ante las vacantes existentes en la Justicia. Allí no hay disidencias: para los jueces faltan recursos, aunque también hay una búsqueda de optimizar los existentes y aggionarlos.

Además, todavía está por verse un tema candente: en qué momento el gobierno definirá cómo y cuándo continúa la proyección del recambio de los jueces restantes. Pullaro ya lo repitió este año: si no es por diálogo, será por decreto, pero la sustitución de los tres jueces que superaron los 75 años se dará. “No se ve mucha voluntad de cambio”, enfatizan desde adentro.

Diferencias generacionales y de geografía

Si bien en los pasillos de Tribunales marcan que la recepción a los nuevos jueces fue buena, quienes observan el día a día notan diferencias a la hora de abordar la labor. “Es natural, hay una diferencia generacional”, ponderan. A la vez, se suma otra situación: los ritmos y maneras entre Rosario y Santa Fe, disímiles en muchos aspectos.

En ese marco, las diferencias van más allá de nuevas y viejas caras: hay quienes observan que el propio Weder, del que recalcan su seriedad, ingresa en una lógica de trabajo más vinculada a las formas de Falistocco, Spuler o Gutiérrez. Si bien no se muestran divisiones internas, es una incógnita ver cómo se encauza el trabajo cuando llegue el tiempo de tomar decisiones de impacto, algo que aún no ha ocurrido desde la conformación de la nueva Corte en su totalidad.

