Jorge Taiana reveló por qué no quiere vivir con Claudia Villafañe y decidió alejarse de Dalma y Giannina Maradona

Jorge Taiana y Claudia Villafañe llevan muchos años juntos. Sin embargo, la pareja no suele hablar de su relación ni exponerse en las redes sociales.

Esta decisión hace que muchas veces aparezcan rumores de crisis y separación. No obstante, en esta oportunidad, el empresario aseguró que su vínculo con la ex esposa de Diego Maradona continúa por buen camino y que están “muy bien”.

Además en la nota que brindó a “Puro Show”, Taiana fue consultado por su vínculo con Dalma y Gianinna. Algo que despierta curiosidad desde hace tiempo, luego de que trascendiera una foto de él pescando en un muelle de un barrio privado junto a Benjamín, el primogénito del “Kun” Agüero y la hija de Diego Maradona.

JORGE TAIANA Y CLAUDIA VILLAFAÑE NO SUELEN COMPARTIR FOTOS JUNTOS.

Jorge Taiana reveló por qué no quiere vivir con Claudia Villafañe y decidió alejarse de Dalma y Gianinna Maradona

“No tengo trato por decisión propia”, reveló Jorge Taiana. Y, ante la insistencia de los periodistas por saber el motivo, agregó con tono misterioso y dejando dudas acerca de un posible enfrentamiento entre ellos: “Cosas de la vida. Me lo guardo, me lo guardo”.

DALMA MARADONA.

Por otro lado, se refirió a las decisiones que tomó para su vida sentimental: “Yo tengo claro desde hace tiempo que no quiero tener hijos ni casarme. Aprendí a vivir solo desde los 18 años, lo disfruto mucho, y no lo veo en el horizonte”.

En este sentido, en el ciclo de espectáculos de El Trece quisieron saber si hay planes de convivencia junto a Claudia Villafañe. A lo que él contestó tajante y con total sinceridad: “Tampoco. Tengo muy en claro que las relaciones se sostienen en el tiempo muchas veces porque cada uno tiene su espacio”.

CLAUDIA VILLAFAÑE.

Qué dijo Jorge Taiana sobre el juicio por la muerte de Diego Maradona

Con mucha cautela y respeto por el juicio a Diego Maradona Taiana expresó: “Siempre, siempre. Cuando uno está en pareja con alguien, acompaña en todos los hechos de la vida”. Luego, dio por terminada su opinión con la siguiente frase: “Sobre todos estos temas yo nunca me metí ni me meteré, por respeto a la familia. Así que pongo el hombro y doy apoyo, contención”.

DALMA Y GIANNINA EN EL JUICIO POR LA MUERTE DE SU PAPÁ, DIEGO MARADONA.

De esta manera, Jorge Taiana evitó entrar en polémicas. Sin embargo, también se mostró muy claro sobre el trato que tiene con Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna Maradona, algo que seguramente dará que hablar.

Fuente: Perfil