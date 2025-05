"Lo tiene amenazado": filtraron un audio de Wanda Nara advirtiendo que la China Suárez tiene controlado a Mauro Icardi

Un nuevo audio de Wanda Nara salió a la luz en el programa LAM y reavivó la rivalidad que mantiene con Mauro Icardi y la China Suárez. En la nota de voz, la empresaria asegura que a su expareja le encanta provocarla y que ella estalle de bronca, y que si bien sabe que le hace mal y entiende el juego, no puede evitar caer en la "trampa".

“Mauro, cuanto yo más reacciono, más se regocija y le encanta. Ama que yo me enloquezca”, se le escucha decir a Wanda. El audio fue presentado por el panelista Pepe Ochoa en el programa que conduce Ángel de Brito.

En otra parte del audio, Wanda Nara asegura que Icardi está siendo "controlado" por la China, pero que no se estaría dando cuenta de la situación. “Él no contesta y está contenido simplemente porque ella lo tiene amenazado que donde habla, lo deja y se le cae el plan. Nunca va a decir nada, fijate que ni me sale a contradecir nunca y yo todo lo que digo es verdad”, lanzó sin filtros.

El supuesto plan de Wanda Nara para quedarse con la casa de Mauro Icardi y la China Suárez: "Hay una estrategia"“Wanda y Mauro se van a ver cara a cara”: Ana Rosenfeld sostuvo que la historia no está terminada

Wanda Nara y Mauro Icardi hicieron oficial su separación en octubre de 2022 y casi dos años después, la abogada Ana Rosenfeld sostuvo que la historia aún no está terminada y que la expareja se encontrará “cara a cara” el próximo 28 de mayo.

“Desde la mirada de la abogada es que ahora, el 28 -de mayo- va a estar en Milán, se va a ver cara a cara con el señor Mauro Icardi. De ahí, va a salir, en principio, la audiencia final, porque después no hay más audiencias, sino sentencia”, reveló Rosenfeld.

“En Italia hay un convenio de separación de los bienes que están allá. Respecto a los bienes de Argentina, no hay nada pactado. De Italia, no hay nada que discutir. Él se quedó con los contratos y plata, y ella con propiedades que generaron renta, aunque también hay que pagar impuestos para mantenerlos”.

Fuente: Mitre