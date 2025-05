Como en CABA, ¿"La ola Violeta" dará el batacazo en Rafaela?

Como en su momento fue la "ola amarilla", la violeta seguramente será común en todo el país. El triunfo de Adorni ayer en CABA es una muestra de ello y sin duda alguna LLA logró un triunfo bisagra. Ya nada es igual en la política, el cambio iniciado en 2023 se está profundizando y esta es la segunda etapa, la de la consolidación. ¿Rafaela seguirá los pasos de CABA?: Muy posiblemente Fabricio Dellasanta mejore mucho más aún los resultados obtenidos en las elecciones PASO. Quizá aún no sea el tiempo del escalón más alto del podio, pero sin duda alguna que va a mejorar su performance y mucho, las expectativas en los libertarios rafaelinos es mucha y el contagio nacional influye y pecha. Por otra parte Leonardo Viotti no hace nada para que la gente lo vote a su candidato Scavino, algo muy similar a CABA: Una ciudad sucia, sin obras públicas, con dineros mal gastados y como un calco de los porteños, con olor a gallinero por el excremento de las palomas. Se viene "la ola violeta", la que cambia todo el paradigma de la política, la que le abre la puerta a una manera muy diferente de hacer política y la que muchos " no la vieron" pero si la van a padecer.