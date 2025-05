Apareció una testigo que vio la feroz pelea entre Wanda Nara e Icardi en el Chateau: “La tenía encerrada”

La causa de Wanda Nara contra Mauro Icardi por violencia de género, avanza en la Justicia. En las últimas horas, se sumó un testimonio clave que podría perjudicar la defensa del futbolista. El mismo pertenece a una persona que presenció la escandalosa pelea entre la expareja en el Chateau Libertador.

Al parecer, este feroz cruce ocurrió durante las primeras semanas de separación, cuando el futbolista, en un intento por rescatar su matrimonio y dar espacio a su ex, le pidió quedarse en Santa Bárbara para evitar pernoctar en un hotel y quedar expuesto ante la prensa, petición que ella aceptó.

Sin embargo, el de Galatasaray no quiso abandonar la propiedad después del plazo pautado. Por aquellos días, también salía a la luz el naciente romance entre Wanda y L-Gante, hecho que agravó la dinámica interna del fracasado matrimonio.

Quién es la testigo clave de Wanda Nara en la causa de violencia de género contra Mauro Icardi

De acuerdo a lo expuesto a Yanina Latorre en su programa Sálvese Quien Pueda (América), Evelyn, una productora musical, acompañó en una ocasión a la empresaria a su departamento. Ambas se llevaron una fuerte impresión cuando vieron a Icardi dentro de la propiedad sin aviso previo.

En detalle, la conductora leyó lo expuesto por la productora: “Cuando llegamos al departamento, Mauro estaba sentado en el sillón con todo apagado, Wanda le pedía las llaves de Santa Bárbara y él le decía que no se las iba a dar hasta que no hablen. Wanda se fue al cuarto y él la siguió.”

Según los dichos de la testigo, minutos después, escuchó que la rubia gritaba desde su habitación y ella corrió alarmada a ver qué pasaba entre ellos. Sobre este punto de la historia, Yanina leyó: “Tuve que abrir la puerta porque Mauro estaba parado atrás y le pregunté ‘¿Qué pasa?’ Y él estaba mudo".

En otro apartado, contó qué le dijo la mediática a Evelyn tras este episodio: “Wanda aprovechó a salir conmigo y en el ascensor lloraba. Me dijo ‘Me tenía encerrada, no sé qué hubiera pasado si no hubieras venido’, y no paraba de llorar”.

Luego de esto, quedaron otras dudas en el aire. Hasta el momento se desconoce qué sucedió dentro de la habitación o si en ese momento había más personas en la residencia, aparte de los tres involucrados.

