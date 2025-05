La reacción de Vicuña cuando le preguntaron si aceptaría que la China Suárez viva con sus hijos en Turquía

La China Suárez y Mauro Icardi disfrutan de una estadía en Turquía, junto a los tres hijos de actriz, Rufina, Magnolia y Amancio. En este marco, surgieron rumores que indicaban que la ex Casi Ángeles tendría intenciones de instalarse en Estambul junto a su nueva pareja. Al ser consultaron por la versión, Benjamín Vicuña fue tajante.

Este jueves, en diálogo con Intrusos (América), el actor chileno habló de los escándalos que protagoniza su expareja y dejó en claro que no le gusta la exposición de sus hijos.

“Son cosas que se hablan en privado también. Hay cosas que sí, que me parece que están de más, pero eso también se habla en privado, y no voy a estar ocupando, usando un programa de televisión para decir lo que me molesta, lo que no me molesta. Se hablará en privado y se buscará, pero la verdad que es difícil”, admitió.

Respecto a la foto de las camisetas de Galatasaray con el nombre de Magnolia y Amancio, opinó: “No sé si es necesario”.

A modo de cierre, el cronista le consultó sobre la versión de que la actriz podría instalarse en Estambul: “Si la China se va a Turquía a vivir y se lleva a los nenes, ¿es otro capítulo? ¿Estarías de acuerdo o no?”. “No, ninguna posibilidad”, sentenció.

Fuente: TN