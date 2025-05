Pullaro respaldó el nuevo blanqueo y anunció medidas anti lavado

La administración de Santa Fe apoya el nuevo blanqueo de dólares del Gobierno nacional, implementando medidas para prevenir el lavado de activos.

Los ministros de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y de Economía, Pablo Olivares, presentaron un paquete de iniciativas para fortalecer la seguridad y enfrentar el narcotráfico.

Cococcioni enfatizó la importancia de controlar flujos patrimoniales para evitar que sean usados por mafias que generan violencia.

Se establecerá un comité interministerial para detectar crecimientos patrimoniales inusuales vinculados a actividades criminales.

Este comité se enfocará en vincular información de varias entidades estatales a través de la Subsecretaría de Inteligencia.

Olivares destacó que el blanqueo ofrece ventajas económicas, pero también puede beneficiar a organizaciones criminales.

Se busca compatibilizar la recuperación económica con la seguridad pública, centrándose en aquellos criminales violentos.

La reciente celebración de la administración de Santa Fe ante el nuevo blanqueo de dólares anunciado por el Gobierno nacional refleja una actitud pragmática y necesaria en el contexto actual. No obstante, este apoyo viene acompañado de un enfoque cauteloso y una determinación firme en la lucha contra el lavado de activos relacionados con el crimen organizado.

Los ministros Pablo Cococcioni y Pablo Olivares han sido claros: el objetivo es estructurar un marco que, sin desestimar las ventajas económicas que puede traer el blanqueo a la mayoría de la población, garantice que las mafias no se aprovechen de estas oportunidades. Este es un punto crucial, y es imperativo que se mantenga este equilibrio entre la recuperación económica y la seguridad pública.

Cococcioni, en sus declaraciones, apunta a un doble propósito: por un lado, fortalecer la lucha contra las mafias, que han dejado una huella de violencia en la provincia, y por otro, implementar controles efectivos que eviten que los fondos blanqueados terminen en manos de organizaciones criminales. Esta estrategia es vital, ya que un blanqueo sin las medidas adecuadas podría convertirse en un salvavidas para aquellos que operan al margen de la ley.

La creación de un comité interministerial para diseñar un programa de “disrupción patrimonial y financiera” es un paso positivo hacia la identificación y monitoreo de aquellos que buscan beneficiarse de formas poco legítimas. Sin embargo, vale la pena preguntarse: ¿serán estos esfuerzos suficientes para frenar el avance del crimen organizado en una provincia tan golpeada por la violencia?

Además, Olivares menciona una cuestión importante: el blanqueo también puede generar atajos para el 1% de la población que representa a las organizaciones criminales. La necesidad de un monitoreo exhaustivo no puede ser subestimada. Es esencial que cada medida que se implemente esté respaldada por un sólido sistema de inteligencia y una colaboración eficaz entre diferentes organismos del Estado. La historia nos ha enseñado que la omisión en el control puede resultar catastrófica.

La administración de Santa Fe se enfrenta a un desafío monumental. En épocas donde la economía y la seguridad caminan de la mano, es fundamental mantener una vigilancia rigurosa y activa. Estar "más atentos que nunca", como señala Olivares, no es solo una recomendación, sino una necesidad imperiosa para proteger a la sociedad y garantizar que el progreso económico no se traduzca en un aumento de la violencia y el crimen. En este contexto, la responsabilidad recae no solo en los funcionarios, sino en toda la comunidad, para que cada paso hacia el desarrollo sea también un paso hacia la seguridad y el bienestar general.