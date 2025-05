Ivana, la hermana de Mauro Icardi, defendió a la China Suárez y publicó un terrible descargo

Ivana Icardi vuelve a ocupar el centro de la escena con declaraciones que no pasaron desapercibidas. Su respaldo a la China Suárez y su fuerte mensaje contra quienes la señalan, generando repercusiones en el mundo mediático. Con una postura firme y sin filtros, deja en claro su posición y enfrenta los comentarios que buscan desacreditarla.

Ivana Icardi defendió a la China Suárez y no se guardó nada

Lejos de quedarse en silencio, Ivana Icardi decidió hablar y mostrar su respaldo a la China Suárez, resaltando su fortaleza frente a los comentarios negativos. Pero además, aprovechó para responder con dureza a quienes la señalan de aprovecharse de la fama de su hermano, marcando su posición sin titubeos.

A través de sus redes sociales, la mediática respondió algunas preguntas que le hicieron sus seguidores sobre cuándo va a conocer a la pareja de su hermano. “Todo a su tiempo; ya lo resumo aquí porque hay miles de preguntas sobre esto. Claro que tengo ganas de conocerla, ella ya lo sabe”, posteó.

Por su parte, Ivana Icardi no perdió la oportunidad para dejar en claro cuál es su postura sobre Wanda Nara y los últimos años de relación con Mauro Icardi. “Y sí, le está haciendo muy bien… siempre dije que la mirada de mi hermano durante estos años atrás era de tristeza e incomodidad… Me alegro que se apoyen, porque con la cantidad de barbaridades que se inventan y lo que vivió todos estos meses… no se lo deseo a nadie”, continuó.

En la misma línea, no pasaron desapercibidas las constantes críticas que recibe de quienes la acusan de colgarse de la fama de su hermano y de la situación mediática que lo rodea. “Me encantaría que, por un momento, las personas que ni siquiera me siguen y simplemente vienen a destilar odio (porque se creen defensores de no sé qué causa) usen dos segunditos las neuronas en su vida y lean atentamente”, expresó.

A su vez, aclaró que no busca hablar en ningún medio de todo lo que está sucediendo con Mauro Icardi y Wanda Nara, guardándose ciertos comentarios o su punto de vista de lo que sucede. “El precio es alto y yo no estoy dispuesta a pagarlo, porque para decir mi verdad estoy siempre dispuesta, pero para que me hostiguen, maltraten y salga perdiendo, yo no”, comentó Ivana Icardi.

Para concluir sobre el tema, ratificó su postura sobre no hablar de temas de los que ella no es protagonista porque no conoce en totalidad lo que sucedió. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas y generaron una ola de reacciones en redes sociales. Mientras algunos celebraron su apoyo a la actriz, otros cuestionaron su postura y la acusaron de seguir alimentando la polémica.

Ivana Icardi defendió a la China Suárez y lanzó un contundente descargo, reafirmando su postura frente a las críticas y dejando en claro que no permitirá que sigan señalándola como oportunista. Su mensaje generó impacto en el mundo mediático, donde sus palabras no pasaron desapercibidas. Mientras su respaldo a la actriz abre una nueva conversación en el espectáculo, su respuesta directa demuestra que sigue firme en su decisión de expresar su verdad sin filtros.

Fuente: caras.perfil.com