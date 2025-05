El gobierno trasladó el aumento salarial a personal policial y penitenciario de Santa Fe

Mediante el decreto Nro. 1023 del pasado 22 de mayo, el Poder Ejecutivo trasladó al personal policial y penitenciario el último aumento salarial otorgado por el gobierno al sector docente y a la administración central. Se trata de un 8% para el segundo trimestre de 2025 que se cancelará en tres etapas: 3% a partir del 1° de abril; 2,6% en mayo y 2,4% en junio.

El decreto garantiza que el mencionado incremento porcentual no sea inferior a la suma neta de bolsillo de 75.000 pesos por cargo comprendido en los Escalafones Policial, del Servicio Penitenciario e Instituto Autárquico Provincial, previo descuentos de ley. Dicha suma fija se establecerá de manera no remunerativa y no bonificable, y resultará absorbible por los aumentos pautados en el presente acuerdo paritario.

Asimismo, se reconocerá por única vez, una compensación de carácter no remunerativa para aquellos agentes que en el primer trimestre del año hayan percibido un salario de bolsillo inferior al Índice de Precios al Consumidor medido por el IPEC en igual período.

Garantía y básicos

El decreto garantiza que ningún agente perteneciente a los escalafones Policial, del Servicio Penitenciario e Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias percibirá una remuneración neta de descuentos de ley inferior a la suma de 730.319,23 a partir del 1° de abril de 2025, y de 765.771 a partir del 1° de junio. En caso de resultar necesario, se otorgará una Asignación Especial Remunerativa y No Bonificable hasta cubrir la diferencia.

Las sumas no remunerativas resultantes de los mínimos garantizados correspondientes al primer y segundo trimestre serán consideradas a los fines del cálculo de la primera cuota del sueldo anual complementario del año 2025.

Finalmente, el decreto fija los nuevos montos de los sueldos básicos para el Escalafón Policial y Penitenciario. Según esa grilla, el director General de Policía (jerarquía máxima) tendrá en junio un básico de 1.482.082,97 pesos, en tanto que en el extremo inferior, un suboficial tendrá un básico de 121.967,62 pesos. Los mismos valores regirán para el Inspector General y subayudante, respectivamente, en el Escalafón del Servicio Penitenciario.

Paritaria cerrada

EL 8% concedido al personal policial resulta de la última negociación paritaria entablada por el gobierno con los gremios públicos. Tras dichas discusiones, ATE y UPCN aceptaron la oferta pero la rechazaron tanto AMSAFE como SADOP, en el ámbito docente. Pese a la desestimación de ese sector, el gobierno decidió liquidar el incremento a todos por igual y así lo estableció por el decreto correspondiente.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.