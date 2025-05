La UIA se recuesta en Pullaro para criticar el modelo "financiero" de Milei

"Hay mucha expectativa, pero también tenemos muchas preocupaciones, mitad y mitad" se sinceró en diálogo con LPO un alto ejecutivo de la UIA que este viernes se llegó hasta la sede de gobierno provincial en Rosario para reunirse con los industriales de Santa Fe y con el gobernador Maxi Pullaro y sus ministros de Producción y Economía.

Los industriales destacaron el ordenamiento macro que está llevando adelante el gobierno libertario, pero alertaron sobre los problemas en el entramado productivo que empezaron a impactar por la apertura de importaciones y la infraestructura detonada.

El presidente de la UIA, Martín Rappallini, afirmó que el gobierno viene de un año y medio de normalización de la economía y ahora enfrenta el desafío de comenzar a trabajar en la competitividad del sector industrial con todas las variables.

Los industriales reclamaron la reactivación de la obra pública, atender los problemas del costo logístico como la Hidrovía y las rutas, profundizar las reformas impositivas y avanzar en una nueva legislación laboral.

Por su parte, los empresarios santafesinos nucleados en Fisfe compartieron con el gobernador Pullaro la misma duda: "¿El plan de Toto Caputo contempla un capítulo productivo o es solamente un modelo financiero?", afirmó a LPO uno de ellos.

El abandono total de Milei de la obra pública se siente fuerte en el interior. Pullaro viene sosteniendo con presupuesto propio las obras en rutas y en el ingreso a los puertos del Gran Rosario por donde sale la cosecha argentina, principal fuente de ingresos de dólares al país .

En la charla con los industriales Pullaro afirmó: "Mientras sigamos teniendo presidentes que provengan del Área Metropolitana de Buenos Aires -AMBA-, seguirán los problemas para los sectores productivos".

Los directivos de la UIA calificaron de muy positivo el encuentro: "El gobernador y sus funcionarios entienden y tienen una visión productiva", dijo uno de los empresarios. En ese sentido, Rappallini destacó la diversificación de la actividad económica de la provincia y el peso de su industria.

Un importante empresario que supo presidir FISFE le dijo a LPO que vende cada vez menos y los problemas se van acumulando. "Hay que aguantar, hay que tratar de no caerse porque si no, no nos levantamos más. Ahora es tiempo de sostener la infraestructura y aprovechar para actualizar maquinaria y tecnología", aportó otro que lleva varios años en la actividad y que conoce bien el trazo pendular de la economía argentina.

Como sea, desde la UIA adelantaron a LPO que van a visitar todas las provincias para reunirse con sus empresarios y asociaciones para tener un vínculo más cercano y alimentar una visión federal.

