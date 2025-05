Inseguridad, falta de higiene, veredas destruidas y accidentes de tránsito: la realidad que hoy enfrenta la ciudad

Leonardo Viotti ha experimentado cambios, pero persisten problemas serios en la ciudad.

Leonardo Viotti ha cambiado, ya lo manifesté en una nota días pasados, pero eso no es suficiente. Existen problemas demasiado serios en la ciudad que aún no han sido resueltos; algunos de ellos son de larga data, mientras que otros se generaron con la nueva administración. Aunque resulta imposible resolver todo de golpe, la gente está muy cansada. La inseguridad aumenta cada día en la ciudad, y no es solo una "sensación", como lo manifestó hace un tiempo un funcionario del intendente Viotti, recordando lo peor del kirchnerismo. Los robos se incrementan a diario, y las modalidades delictivas se vuelven cada vez más peligrosas.

Viotti intenta encontrar una solución al grave problema de los excrementos de las aves en el centro de la ciudad, pero no logra resultados concretos. Este problema no se aborda como debería: las aves en el centro de la ciudad son una plaga que necesita ser controlada, sin medias tintas. Los comerciantes se quejan del desagradable olor que ahuyenta a los clientes, y tienen razón; muchas personas prefieren evitar las principales arterias no solo por el olor insoportable, sino también porque estacionar resulta casi imposible sin que el auto termine cubierto de excremento de paloma. Caminar por las veredas se ha convertido en una tarea complicada, no solo por su estado de deterioro, sino también por el riesgo de que "llueva" del cielo algún desecho.

Viotti ha reaccionado, pero la gente ha perdido la paciencia. Ya envió el proyecto para reparar las veredas del centro, pero el proceso tomará tiempo. Así como en su momento tomó medidas urgentes para la compra de luminarias LED sin licitación previa, en este caso también debería haber actuado con rapidez.

Los accidentes en la vía pública son otro verdadero flagelo sin solución a la vista. No existe una política adecuada al respecto, y las consecuencias las vemos a diario; este es otro punto débil en la gestión de Viotti.

Seguridad, higiene, accidentes de tráfico y veredas destrozadas son cuatro problemas graves que no parecen tener solución inmediata, aunque la gente lo demande. Viotti ha cambiado, pero quizás fue demasiado tarde. Que esto sirva de enseñanza.