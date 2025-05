La inseguridad en Rafaela no es una sensación, es una realidad que duele y mucho

Por Carlos Zimerman

Rafaela cada día es más insegura. Los robos y asaltos se suceden sin solución de continuidad, y las crónicas en los medios son permanentes. Lo que es peor, la modalidad cambia para mal, y el ingreso a los domicilios particulares en presencia de sus moradores se ha vuelto una costumbre. Otra de las nuevas características en esta escalada que parece no tener fin es el robo a mano armada. Es decir, estamos al borde de que un robo se convierta en homicidio.

Es necesario que se haga algo urgente y que se exijan al gobierno provincial políticas concretas y no parches. Debemos dejar de lado las conveniencias políticas y pensar en Rafaela. No queremos ser Rosario; tenemos el derecho a no serlo. Estamos convencidos de que aún estamos a tiempo y no podemos dejar pasar el último tren. Aunque sea del pasamanos del mismo, tenemos que agarrarnos y ser la Rafaela que supo ser hasta no hace mucho tiempo.

Hay que ser sinceros y honestos, y decir que este espiral no viene con el gobierno de Viotti; Castellano tampoco supo exigir y actuar con independencia. Los intendentes de Rafaela deben saber que ante todo está la ciudad y el interés de su gente; luego vienen los intereses partidarios y las conveniencias políticas. Viotti debe alzar su voz y exigir al gobierno provincial una política exclusiva para Rafaela, sin importar otra cosa que recuperar esa ciudad que alguna vez fue y que la política arruinó.