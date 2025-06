Interrogantes sobre obras públicas y la administración comercial del puerto

La Mesa de Entidades Productivas de Santa Fe buscará tomar contacto con autoridades santafesinas para conocer detalles del destino del empréstito de hasta US$1000 millones que la provincia busca tomar para obras públicas, y de la futura gestión comercial del puerto de Santa Fe a partir del decreto de desregulación de cabotaje firmado por Federico Sturzenegger.

En principio, las entidades procurarán gestionar reuniones con los ministros de Economía, Pablo Olivares y de la Producción, Gustavo Puccini. Las instituciones empresarias quieren conocer el esquema de obras planificadas por la provincia; existe inquietud por conocer si habrá obras de infraestructura para facilitar y abaratar la logística en el entorno de la capital provincial, tal como ya sucede con la mayor inversión en el tercer carril de la autopista entre Rosario y San Lorenzo, y en los accesos a los puertos del sur provincial.

La MEP se reunió en la delegación local de la Cámara Argentina de la Construcción con las presencias de su titular, Octavio Benuzzi; Ricardo Argenti por la Sociedad Rural de Santa Fe; Martín Vigo Lamas por la Bolsa de Comercio de Santa Fe (Juan Pablo Durando se encontraba en Rosario); Cristian Fiederer, presidente de la Unión Industrial de Santa Fe; Leandro Chavarini, titular del Centro Comercial de Santa Fe; Enzo Zamboni de la Cámara de Exportadores y Guillermo Alvarez de la Asociación Dirigentes de Empresa, entre otros.



El endeudamiento que solicita la administración de Maximiliano Pullaro abre interrogantes en el mundo empresario santafesino por su incierto destino. La gestión del proyecto de ley que pide su autorización está sujeta por estas horas a intensas gestiones políticas partidarias y regionales; Olivares y su par de Gobierno, Fabián Bastia, estuvieron reunidos dos horas con la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados para fundamentar el posible endeudamiento en los mercados de Nueva York, además de otros US$150 millones de la Corporación Andina de Fomento.

Más allá del puente carretero que mejorará la circulación urbana e impactará en la calidad de vida de los santotomecinos, la capital provincial y su conurbano padecen el estancamiento de proyectos como el parque logístico junto a Sauce Viejo, la paralizada traza circunvalar ferroviaria que omite el ingreso al puerto; la ausencia de un horizonte para el nuevo puente a Paraná o un plan para ir avanzando al menos por tramos -como sucede con el enlace desde la RN11 hasta Puerto Ocampo- para alcanzar el indispensable enlace hacia el nuevo emplazamiento del puerto de Santa Fe, sobre el canal navegable troncal de la hidrovía.

Gestión comercial del puerto

Otro punto de análisis entre las entidades empresarias fue la falta de gestión comercial para poner en marcha el muelle de contenedores del puerto en su actual emplazamiento urbano. El gobernador Maximiliano Pullaro ha dado instrucciones de concentrar los objetivos "productivos" del muelle, que está operativo, con oficinas activas de Aduana y Senasa, grúas para disposición en muelle y carga o descarga de barcazas.

El Ente autárquico de administración está presidido por Daniel Cura, pero carece de una estructura administrativa con capacidad de gestionar el encuentro conducente entre los dadores de carga y las navieras, tanto de cabotaje como marítimas. Éstas últimas operan desde Buenos Aires o Montevideo (se firmó un acuerdo con el puerto de la capital uruguaya), que podrán ser alimentadas desde Santa Fe mediante navieras de cabotaje de bandera paraguaya, gracias a la desregulación nacional.

Pero ese potencial capaz de reducir costos, descongestionar rutas y generar un menor impacto ambiental por menor tasa de uso del transporte terrestre, necesita reunir a los actores para hacer cumplir el planteo de Pullaro. El gobernador espera en los próximos días a un ministro de Córdoba; Santa Fe le concedió una hectárea para que -puerto seco mediante desde la capital mediterránea- la vecina provincia pueda sacar carga por el muelle de contenedores de Santa Fe. Pero incluso ese objetivo tiene un cuello de botella en la administración del ente portuario.

¿Una gestión privada?

El subsecretario de Transporte de la Provincia, Jorge Henn, se reunió la pasada semana con un centenar de empresarios exportadores en la Cámara que los nuclea, que preside Enzo Zamboni. El funcionario analizó los planteos para poner en marcha el muelle de contenedores; lo acompañó Ludovico Hernán López Meyer, administrador Interino de la Aduana Santa Fe.

Henn escuchó las quejas: "el puerto inmobliario financia la ineficiencia del puerto de cargas". En rigor, la terminal de granos está funcionando casi al límite de su capacidad; las altas tarifas del transporte terrestre convencieron a la cadena granelera de San Justo a acopiar en los "elevadores" y transbordar desde allí hacia Timbúes, con menores costos y menor desgaste en la RN11 o la autopista.

Pero el mismo funcionario santafesino -que viajó a Córdoba para promocionar la salida por Santa Fe- escuchó las necesidades de los exportadores fronteras adentro de la provincia. Según pudo saber El Litoral, la Casa Gris no se opondría a una gestión privada de la terminal de contenedores -alternativa que proponen algunos usuarios del puerto- siempre que se conserven los estándares de transparencia y se cumpla el mandato del gobernador para hacer más económica y eficiente la logística santafesina.

El fenómeno "carry on"

Los usuarios del servicio aéreo de pasajeros viajan con "carry on", las valijas tamaño cabina, para pagar menor tarifa. Como consecuencia, las bodegas de las aeronaves ganaron espacio y los exportadores tienen allí posibilidades de embarque de cargas de alto valor y menor volumen.

Sobre ese fenómeno se lanzó en "Exporta Simple"; en acuerdo con Aduana (El director José Velis estuvo en Rosario) Fisherton logró así "romper el monopolio de Ezeiza", según las palabras del gobernador Pullaro. En Santa Fe especulan con la posibilidad de traer el sistema a Sauce Viejo.

Cabe recordar que la terminal frente al parque industrial fue reconocida como ANAC con categoría internacional, que operará en esa condición por 90 días por las refacciones en Fisherton, que en sus adyacencias se proyecta el parque logístico que propone desde hace años el Centro Comercial y que las vías activas del FFCC Belgrano pasan junto a la aeroestación, en un nodo que se completa con las autopistas Santa Fe-Rosario y la autovía a la capital mediterránea.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.