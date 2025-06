Tévez se mostró contento por la vuelta de Russo a Boca y habló de su futuro como entrenador

El pasado viernes Carlos Tévez presentó su academia de pádel y aprovechó la jornada para charlar con distintos medios sobre las principales novedades del fútbol: el regreso de Miguel Ángel Russo a Boca, la vuelta de Ángel Di María a Rosario Central, su futuro como entrenador y la final de la Champions League entre Inter y PSG.

“Miguel (Russo) tiene un manejo de grupo muy importante, muy bueno, me pone muy contento que sea su 3° etapa y que pueda hacerlo de la mejor manera”, sostuvo el Apache sobre el nuevo técnico del Xeneize y de quien recibió órdenes en su última etapa como futbolista. No obstante, cuando fue consultado sobre la actualidad del club, prefirió evitar conflictos: “Como está todo tan sensible, es muy difícil opinar. Me lo guardo para mí”.

Si bien Independiente fue el último club que dirigió, Carlitos también estuvo al mando de Rosario Central, que vive horas de revuelo con el arribo del Fideo Di María. “Le hará muy bien al fútbol argentino. Le tengo mucho cariño y respeto al club, porque fue el primero que me dio la posibilidad”, confesó. A su vez, recordó cuando volvió al club de la Ribera en 2015: “Son decisiones muy personales que se sienten en el momento. Un día me levanté y le dije a Vane (su esposa) que quería volver. Casi me mata. Las chicas estaban bien, ella se había acomodado y yo estaba en mi mejor momento”.

Sobre su situación desde su salida del Rojo, Tévez aclaró que, por más que le lleguen ofertas, está a la espera de un proyecto serio: “No quiero meterme en esa rueda que perdés cinco partidos y te vas para pasar de un lado a otro. Estoy tranquilo y sigo trabajando con mi cuerpo técnico”.

Por último, el ex delantero reconoció su favoritismo para el Inter de Lautaro Martínez, no solo por la presencia del Toro sino también por sus otros compañeros que pasaron allí, como Diego Milito, Javier Zanetti, Walter Samuel, entre otros. “Ganar la Libertadores es muy lindo, pero la Champions es la excelencia”, sentenció.

Fuente: 442