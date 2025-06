"Comenzó la campaña electoral en Rafaela: ¡No nos dejemos engañar!"

Comienza la campaña electoral para las elecciones generales del 29 de junio.

Comenzó la campaña electoral con vistas a las elecciones generales del 29 de junio. Como es habitual, un mes antes la ciudad se comienza a vestir con la ¿inevitable? cartelería que nos muestra una imagen sonriente de un político capaz de prometer cualquier cosa con tal de conseguir el voto de los ciudadanos, que lo depositarán en su cargo por al menos cuatro años.

Durante este periodo, dejarán de sentirse parte de este mundo terrenal y pasarán a integrar el grupo de los "especiales", de las personas diferentes, que observan al resto de la sociedad desde un lugar mucho más alto. Poco y nada les interesará los verdaderos problemas de la gente; tras conseguir su objetivo, comenzarán la carrera por ascender en la política, sin interesarles realmente otra cosa. Lamentablemente, el político argentino es así, y Rafaela no es una isla. Vamos a escuchar las ideas más "estrambóticas"; no importa si tienen sentido o no, lo importante es conseguir el voto de la gente, sin importar a qué precio.

Por ello, siempre digo que nosotros somos absolutamente responsables de la sociedad que tenemos. Debemos ser conscientes al elegir; es fundamental, y no se trata sólo de protestar y despotricar, sino de entender quiénes elegimos. Rafaela va a votar para renovar el Concejo Municipal, y de nosotros depende el futuro que vendrá, así como decidir si creer o no en los políticos que nos prometen de todo.

Muchos proponen hacer lo que no hicieron cuando estaban en el poder; otros tiran ideas "lindas" al azar, sabiendo que serán de imposible cumplimiento, y también están aquellos que prometen hacer lo que, siendo gobierno, no llevaron a cabo.

Votar bien es nuestra responsabilidad, al igual que creerles a los candidatos. No dejemos que nos mientan como a niños; no les abramos la puerta a quienes sabemos de antemano que no harán nada. Seamos responsables y no nos dejemos engañar.