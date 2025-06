El ministro Olivares valida el camino de la ley para sacar dólares del colchón

El ministro de Economía, Pablo Olivares, se mostró proclive a que una ley avale el "plan colchón" anunciado días atrás por el gobierno nacional para que los ahorristas en moneda extranjera puedan usar libremente esos recursos propios y lubricar la economía, propósito esencial de la administración de Javier Milei.

"El gobierno nacional ha hecho un anuncio. Creo que se han percatado posteriormente que gran parte del impacto de esos anuncios dependían de leyes que tiene que sancionar del Congreso y, que, obviamente tienen que seguir el camino de sanción de una ley. Sobre todo el sistema financiero le está planteando de que necesitan esas leyes aprobadas para poder cumplir con el no pedido de información que es parte del objetivo de estas medidas", señaló el ministro en diálogo con periodistas.

El funcionario de la administración Pullaro admitió que en el Ministerio de Economía de la Nación están trabajando el tema con urgencia. "En ese sentido estamos a favor de la iniciativa del gobierno nacional, no vemos ningún inconveniente mientras sea para reactivar la economía", añadió.

El Gobierno nacional prepara la ley para blindar el "plan dólares del colchón" y buscará más apoyo de las provincias e incluso no se descarta que directivos de ARCA se reúnan con los gobernadores para cosechar respaldos en el Congreso.

Olivares aclaró que ARCA no comparte información impositiva con Santa Fe desde 2017. "No tenía sentido que Santa Fe estuviese en las reuniones que hizo el gobierno central con las provincias la semana pasada. Lo que el gobierno nacional le pidió a las demás provincias, Santa Fe ya lo está cumpliendo por la vía de los hechos. Si hay una decisión macroeconómica tomada, la legitimidad se la ha dado el pueblo de la nación para tomar esas decisiones. No creemos que lo mejor sea ponerle obstáculos. Eso sí, el que toma las decisiones es el que después tiene que responder ante el pueblo por el acierto o no de de la medida", explicó.

Por otra parte, el ministro de Economía santafesino valoró positivamente lo realizado por el gobierno nacional la semana pasada que fue la emisión de un bono en pesos al 2030, comprado en dólares por inversores externos. El ministro Luis Caputo logró colocar los u$s 1000 millones previstos, e incluso pudo mostrar una sobreoferta de casi 60%. Hacía siete años que la Argentina no conseguía una colocación de este tipo, que apunta a demostrar que gobierno puede conseguir dólares sin tener que comprar internamente.

"Lo vemos positivo" señaló Olivares. "Primero, el Estado Nacional tomó deuda en pesos con ley local, nada más que esos bonos se suscribieron con dólares. Lo positivo es que el gobierno nacional logró tomar en una colocación en pesos bajo ley Argentina, bajo jurisdicción Argentina, tomó 1000 millones de dólares que se suscribieron la mayoría desde el exterior en dólares. Nos da una señal de que hay disponibilidad para la Argentina", explicó.

"La tasa con la que se colocó, es una tasa en pesos para un bono a 30 años, para un deudor que tiene la asistencia del Fondo Monetario Internacional. Para Santa Fe, que no tiene préstamo y que no tiene hoy asistencia de última instancia, que ha cumplido siempre, que no ha tenido default, que no ha tenido reestructuraciones, es un un indicio positivo", añadió.

Agregó que hoy "el estado nacional es un deudor con complejidad. Creemos que la tasa nos marca el piso de lo que la provincia puede llegar a conseguir" si Legislatura valida la toma de deuda por mil millones de pesos que pretende el Poder Ejecutivo.

Reconocimiento a la Mesa del Diálogo

A instancias de los tres representantes de la provincia de Santa Fe, el Senado de la Nación entregará un diploma de honor a la Mesa del Diálogo Santafesino "en reconocimiento por su compromiso durante más de 20 años y su incansable labor por el diálogo y la paz social".

El acto de entrega de la distinción propiciada por Carolina Losada, Eduardo Galaretto y Marcelo Lewandowski está citado para el miércoles al mediodía, en la sala Eva Perón del Palacio Legislativo. Martín De Palma y Javier Aga serán los representantes de la Mesa que asistirán a recibir el diploma.

La Mesa del Diálogo Santafesino tuvo el reconocimiento del Papa Francisco el año pasado donde destacó el espíritu de encuentro subrayando que "debería existir en el país". En su nota, el entones pontífice recordó el nacimiento de esas reuniones cuando Santa Fe sufría las consecuencias de la inundación de 2003 marcando que "los objetivos han dado los frutos". Precisamente monseñor José María Arancedo fue uno de los impulsores de la mesa que reúne no solo a los cultos sino también a las universidades y a las entidades empresariales y gremiales de la producción.



Escribió el Santo Padre a la Mesa que "ustedes supieron interpretar esa angustia social y, para ello, sabiamente decidieron crear un espacio plural de encuentro que permitiera superar las múltiples adversidades". Agregó que "a través del diálogo y del respeto mutuo promovieron una cultura del encuentro que necesita nuestra patria ante tanto antagonismo estéril que no resuelve los problemas estructurales que Argentina padece desde hace tiempo".

ATN

"El Gobierno Nacional paga la obediencia de Pullaro con 5.000 millones en ATN a Santa Fe", escribió en redes sociales la diputada nacional santafesina Florencia Carignano. "Esperemos que esa plata llegue a los intendentes y jefes comunales de una provincia que en muchos lugares aún no se recupera de las últimas inundaciones", agregó en su posteo.

En Casa Gris, en tanto, admitieron tener la confirmación del envío del aporte ante la emergencia hídrica, pero señalaron a EL Litoral que todavía no tenían el decreto respectivo por el cual se girará la partida.

