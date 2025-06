GP de España: desborde de Max Verstappen y frustración de Franco Colapinto

El GP de España, en el circuito de Montmeló, Barcelona, tuvo un final inesperado tras el desborde del piloto de Red Bull Max Verstappen, que ante la imposibilidad de conservar su posición por una mala estrategia, realizó desesperadas maniobras que le valieron 10 segundos de penalización y 3 puntos en la Superlicencia y lo dejaron a 1 punto de ser peder una carrera, como le sucedió a Kevin Magnussen (ex piloto de Haas) en 2024.

El circuito de Barcelona contó con la presencia de importantes figuras del mundo del deporte como el bicampeón de F1, el brasileño Emerson Fittipaldi (1972-1974), el plantel del Chelsea, equipo de fútbol inglés de la Premier Liegue, jugadores del Barza, Nico Williams del Atlético de Bilbao, Fabio Quartararo campeón MotoGP 2021, el presidente de la FIFA Gianni Infantino y entre ellos el conocido actor Terry Crews, fanático de la F1 y el cantante Luis Fonzi.

Carlos Sainz Sr., padre del piloto de Williams, que se acaba de postular a la presidencia de la FIA también dijo presente y se lo vio conversando con varios jefes de equipo. Pedro de la Rosa, ex F1 y embajador de Aston Martin, estuvo junto a Fernando Alonso el jueves en la FanZone donde fueron ovacionados por el público al que agradecieron su apoyo.

Qué pasó con la normativa de la FIA

La normativa que implementó la FIA para controlar la flexión de los alerones delanteros, que entró en vigor a partir del GP de España, nace en 2024 por una denuncia de Red Bull hacia McLaren (viejos rivales) que motivó al organismo a colocar cámaras a los lados de los coches a partir del GP de Bélgica para monitorear la flexión de los alerones delanteros.

Con la normativa aprobada, la FIA dio a los equipos un periodo de gracia para que hagan los ajustes necesarios y puedan pasar los nuevos controles en España. Pero lo cierto es que no pareció afectar muchos de los equipos, incluido McLaren, que tuvo un dominio absoluto en las prácticas, la Qualy y la carrera del domingo.

Cómo fueron las Prácticas Libres

El GP de España fue una fecha muy esperada por el piloto argentino Franco Colapinto, ya que gran parte de su carrera transcurrió allí, cuando corrió para el equipo de Fernando Alonso en la F4 Europea y luego en 2024, obtuvo en podio en la F2 para MP Motorsport.

P1. Sin pronóstico de lluvia, pero con altas temperaturas (30ºC ambiente y 47 en pista) la primera sesión de prácticas libres del viernes se desarrolló con normalidad. Previendo una alta degradación por el calor y lo abrasivo del asfalto, Pirelli llevó la gama más dura de compuestos (C1, C2 y C3) y los equipos llevaron alerones delanteros ajustados para cumplir con la nueva normativa de la FIA.

Ryo Hirakawa reserva de Haas, corrió como novato en lugar de Esteban Ocon y Victor Martins, reserva de Williams, lo hizo en el coche de Alex Albon. Ambos habían sido fichados por Alpine en enero, pero eligieron otro camino. Se pudo ver algunos coches con aero-rakes (parrillas con sensores para testeo) y otros con Flow-vis (pintura fluorescente para testeo del flujo de aire).

El A525 de Franco Colapinto fue con ajustes en el ala delantera y el cambio del ICE (motor de combustión) que lo llevaron al límite de lo permitido, por lo que el próximo penalizará. Su desempeño fue bueno llegando a estar a 3 décimas y fracción de Gasly, pero una falla hidráulica que provocó un incendio en la parte trasera, le impidieron finalizar la práctica, mientras que Gasly se ubicó 10°. Terminada la sesión, Lando Norris se quedó con el mejor registro, seguido de Max Verstappen y Lewis Hamilton.

P2. La temperatura ambiente subió (31°C ambiente y 48 en pista) y los pilotos usaron los chalecos con gel frío para refrigerarse. Los coches, con cambios de set up, realizados con los datos obtenidos en la primera sesión salieron a la pista para la segunda. Alex Albon y Esteban Ocon recuperaron los coches que habían cedido a novatos en la práctica anterior.

Oliver Bearman (Haas) hizo un trompo, que pudo controlar para volver a la pista y Fernando Alonso, con problemas en el coche, perdió gran parte de la práctica. Varios pilotos se quejaron de deslizamiento, probablemente por el ala delantera más rígida y sobre el final probaron con tanque lleno y largada. Oscar Piastri logró el mejor tiempo, seguido de Russell y Verstappen.

Gasly se posicionó 8° mientras que Colapinto, hizo un trabajo prolijo, pero terminó último.

P3. Alpine trabajó sin descanso para reparar el coche de Colapinto y colocó un piso nuevo en el coche de Gasly. Al abrirse el pit lane, Colapinto fue uno de los primeros en salir y lograr un buen registro. Norris se fue de trompa en la curva 9 (donde se va a fondo), los McLaren se salieron de los límites y hubo algunos deslizamientos. Gran trabajo de Alonso, que logró ponerse 3°, mostrando un avance en el rendimiento del coche.

Cerca del final, Colapinto marcó un buen resgistro que lo colocó 12, cuando Gasly estaba 20, pero finalizaron la práctica en los puestos 17 y 16 e Isack Hadjar (6°) tuvo una destacada actuación junto a su compañero Liam Lawson (10). Oscar Piastri marcó el mejor registro, seguido por Lando Norris y Charles Leclerc, las mismas posiciones en las que terminaron el domingo.

Clasificación

Aun con temperaturas altas (29.3°C ambiente y 48 en pista) que complicaron la gestión de los neumáticos, los equipos se prepararon para dar lo mejor de cara a la carrera del domingo.

Q1. Franco Colapinto salió primero detrás del Aston Martin de Lance Strol y en su primera vuelta marcó 1:13.897 colocándose 3°, tiempo que mejoraron los pilotos de punta ni bien salieron a la pista. Avanzada la tanda, ya se perfilaban los coches que pasarían a la Q2 y varios intentaron abrir una última vuelta, entre ellos Colapinto, para asegurar las posiciones.

Sobre el final, en la salida del pit lane, el coche de Colapinto se quedó detenido por una falla en el embrague. El piloto se bajó frustrado al no poder entrar en la Q2, habiendo demostrado en el arranque que tenía el potencial para hacerlo, su compañero Pierre Gasly lo logró.

Piastri, Verstappen y Norris lideraron los tiempos y de los 20 pilotos quedaron eliminados

Hulkenbeg, Ocon, Sainz, Colapinto y Tsunoda.

Q2. En el inicio, Albon, Verstappen y Norris se disputaron el mejor tiempo, con una notable mejora en el Aston Martin de Alonso que logró pasar a la Q3, al igual que Gasly, con un A525 que mostró un gran avance. Hadjar volvió a destacarse colocándose entre los Ferrari y Bortoleto a pesar de un gran esfuerzo, quedó fuera de la última tanda clasificatoria por centésimas. Mal fin de semana para Williams, al quedar eliminado Alex Albon. Liam Lawson, Lance Stroll y Oliver Bearman también quedaron fuera de la Q3.

Q3. Un frente de nubes amenazó con traer lluvia al circuito y bajó la temperatura, dando un alivio a los neumáticos. Los 10 equipos entraron y salieron de boxes repetidamente para ajustar configuraciones, cambiar gomas y cargar combustible para las últimas vueltas. Fernando Alonso fue protagonista, ante un público español que se ilusionó al ver que partiría en 5° fila.

Lewis Hamilton algo más cómodo con el coche, se quedó con la 5° posición mientras Pierre Gasly lograba colocar el Alpine 8°. Luego de la bandera a cuadros, la pole fue para Piastri, seguido por Norris marcando nuevamente el 1-2 para McLaren y en 3° posición se colocó Max Verstappen que desplazó al piloto de Mercedes George Russell. La piloto Martha García, campeona de la F1 Academy entregó el trofeo a Oscar Piastri (Neumático Pirelli a escala).

La carrera

Previo a la carrera, una orquesta formada por músicos con guitaras españolas, entonó el himno de España primero y el de Catalunya después. Como dato curioso, tanto Verstappen como Russell hicieron el mismo tiempo en la Q3, pero Verstappen salió favorecido por haberlo logrado primero. Yuki Tsunoda tuvo que largar desde el pit lane por los cambios en su monoplaza bajo parque cerrado (Parc fermé) pero por reglamento tuvo que sumarse a la vuelta de formación.

La vuelta de calentamiento y de instalación transcurrieron sin inconvenientes. Luego de ubicarse en los cajones de salida, las luces de los semáforos se apagaron y comenzó el GP de España.

En la primera vuelta, Piastri conservó la punta pero Norris perdió el 2° lugar a manos de Verstappen, que movió mejor, mientras Antonelli perdía posiciones y se producía un contacto entre Albon y Hulkenberg, que quedó sin investigar.

La ventana de rendimiento de los neumáticos era entre la vuelta 10 y la 19, pero algunos, por la degradación, pararon antes, lo que hizo pensar en una tercera parada.

En el giro 9 sorprendió una orden de equipo de Ferrari, indicando a Hamilton hacer un swap con Leclerc (intercambiar posiciones), algo que seguramente no habrá caído bien al piloto inglés.

Para el giro 14 muchos habían parado, por falta de grip. Alonso se iba a la grava y Colapinto estaba 13. En la vuelta 19 Verstappen, se colocaba 3° tras superar a Russell pero estaba a 14 segundos de Norris. En el giro 22 Piastri hizo su parada y Verstappen tomó la punta.

En la vuelta 24, Lawson se quejó por radio de Albon, diciendo que lo sacó de pista y tras la investigación penalizan al piloto de Williams con 5 segundos y en el siguiente giro se tocan.

El coche de Albon sufre daños en la parte delantera (endplate izquierdo) y aunque había desechos en pista los comisarios no declararon VSC (Virtual Safety Car).

En el giro 27, le pidieron a Albon que retirara el coche, pero antes le indicaron cumplir la sanción de 5 segundos para no arrastrarla a la próxima carrera, y dio un giro más.

Gasly 10° y Colapinto 18. En el giro 32, Lawson (Racing Bulls) y Bearman (Sauber) se tocaron, mientras Verstappen en rango de DRS intentaba superara Leclerc.

En el giro 42 Colapinto hizo la segunda parada, Verstappen ya estaba muy cerca de Norris y Piastri lideraba. En el giro 47 Hamilton descendió al puesto 7 tras una mala parada de 4.9 y Piastri con una excelente parada de 2.3 conservó la primera posición.

Para el giro 55, Colapinto estaba clavado en el puesto 18 y una bandera amarilla seguida de un Safety Car detuvo la carrera. El piloto de Mercedes Kimi Antonelli, se había quedado parado por una falla en el motor. Todos aprovecharon para ir a boxes y colocar neumáticos frescos para el stint final. En esta instancia ya había dos pilotos fuera de carrera, Albon y Antonelli.

El piloto de Red Bull, Max Verstappen, que había salido a la pista con neumáticos duros nuevos, cuestiona por la radio la estrategia de su equipo. Según el piloto no tendría tiempo de ponerlos en temperatura para ir por la punta. Todos giraron detrás del coche de seguridad hasta la vuelta 60 cuando se relanzó la carrera.

Piastri y Norris lideraban, atrás Leclerc, Russell y Verstappen que se enfrascaron en una intensa lucha por el cuarto puesto. El piloto de Red Bull, con falta de grip a causa de los neumáticos duros sin temperatura, realizó una brusca maniobra sobre Russell, provocando un contacto y por radio le pidieron luego devolver la posición.

A dos giros del final, Verstappen que seguía en la pelea con Russell, devolvió la posición a Russell con una maniobra que provocó otro contacto, por lo que recibió por parte de los comisarios deportivos de la FIA, 10 segundos de penalización (que lo llevaron a la 10° posición) y 3 puntos en la Superlicencia, quedando a 1 punto de ser suspendido una carrera.

Robert Lewandovsky, estrella del fútbol internacional bajó la bandera a cuadros que cruzaron Oscar Piastri y Lando Norris asegurando el 1-2 para McLaren, seguidos por el Ferrari de Charles Leclerc.

Gran trabajo de Pierre Gasly que logró puntuar en España al igual que Fernando Alonso que se mostró más a gusto con las mejoras en el coche. La penalización de Verstappen lo hizo descender a la 10° posición pero no evitó que fuera votado piloto del día.

El joven piloto australiano, Oscar Piastri con su segundo Hat Trick de la temporada (pole-vuelta rápida-victoria) sumó importantes puntos (25) para conservar el liderato en el campeonato de pilotos y junto a Norris consolidaron a McLaren líder indiscutido en Constructores.

Entrevistas post carrera

Tras el GP los 3 pilotos que subieron al podio, fueron entrevistados por David Coulthard, ex F1, ahora comentarista deportivo, y dijeron lo siguiente:

Piastri. “Fue una sorpresa ver a Max parando 3 veces, fue un fin de semana con buen ritmo. Orgulloso de lo que hicimos este fin de semana. (5° victoria de la temporada) Estoy disfrutando el momento, mucho apoyo aquí. Mi largada fue buena”.

Norris. “Oscar manejó una gran carrera hoy, no tenía ritmo para igualarlo. Despues del SC fue divertido, terminamos 1° y 2°”.

Leclerc. “Yo quería tener el rebufo y Max también, casi nos tocamos pero no hubo consecuencia. Hubo suerte, estamos en el podio, estoy contento. Sabía que Max iba con duros y era la única oportunidad, yo sé lo malo que es el duro y pude pasarlo”.

Verstappen y Russell, los protgagonistas protagonistas de la intensa batalla por el tercer puesto también fueron entrevistados y dijeron lo siguiente:

Russell. “Se confundió, pensó que era un piloto de E-Racing (refiriéndose a la maniobra de Verstappen). Merecíamos terminar en esta posición. Es lindo estar en este lugar. Hoy estábamos muy lejos de McLaren. Un puesto 4 no está mal pero tampoco bien”.

Verstappen. “Sí, pasó de todo. Fue desarfortunado ir con neumático duro cuando están todos con blandos. Es fácil decir después de la carrera si hubiera sido mejor quedarme en pista, no lo sé.”

El fin de semana de Colapinto

Tras el GP de España no sólo Franco Colapinto quedó desilucionado y frustrado por los resultados, sino el gran número de fans que lo siguen alrededor del mundo.

No faltaron Memes ni comentarios impronunciables contra Alpine, que le según sus fans, le entregó a Colapinto un coche con el que mucho no podía hacer.

Diego Alonso de 'Racers', expresó el pensamiento de los seguidores del piloto argentino al decir “Briatore le pidió 3 cosas a Colapinto, pues nosotros le pedimos sólo una cosa a Briatore 'que no le den a Franco un coche que sea una porquería'.

Y no se equivocó. Franco perdió gran parte de la primera práctica por un problema hidráulico del que venía alertando a su ingeniero Stuart Barlow, que provocó un principio de incendio. Luego se quedó varado en el pit lane, por un problema de embrague, que lo dejó fuera de la Q2 y finalmente se quedó estancado en la carrera en una posición de la que no pudo salir, debido a que su coche no llevaba las mismas actualizaciones que el de Gasly.

Luego de un receso de 2 semanas que permitirá a los equipos ajustar los coches y volar al continente Americano, será el turno del GP de Canadá, 10° fecha del Campeonato Mundial de F1, en el circuito Gilles Villeneuve en Montreal, del 13 al 15 de junio.

Fuente: 442