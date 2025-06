Se confirmaron los rivales de los equipos argentinos para los octavos de la Libertadores: los cruces

El sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 se realizó este lunes en Luque, Paraguay, y tanto River como Vélez, Racing y Estudiantes ya tienen definidos sus rivales para dicha instancia.

Así quedaron los cruces de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025

Atlético Nacional (COL) vs. Sao Paulo (BRA)

Botafogo (BRA) vs. Liga de Quito (ECU)

Libertad (PAR) vs. River Plate

Universitario (PER) vs. Palmeiras (BRA)

Fortaleza (BRA) vs. Vélez

Peñarol (PAR) vs. Racing

Cerro Porteño (PAR) vs. Estudiantes LP

Flamengo (BRA) vs. Internacional (BRA)

Fuente: 442