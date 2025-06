Viotti tomó en serio la problemática vial y desde ahora "te miran" desde el Centro de Monitoreo

Protección Vial y Comunitaria implementa un nuevo sistema de control de movilidad urbana.

Introducción de un inspector en el Centro de Monitoreo Urbano (CeMU) para vigilancia en tiempo real.



Este sistema permite mejor coordinación en la gestión de infracciones de tránsito.



Los inspectores del CeMU se comunican con los que están en la calle para labrar actas de infracción.



Se trata de un esfuerzo colaborativo entre la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Prevención en Seguridad.



Actualmente, las cámaras no emiten multas automáticas, pero las imágenes respaldan a los inspectores en la vía.



Se prevé expandir este modelo a otras infracciones, como el cruce de semáforos en rojo.

La modificación del Código de Faltas permitirá notificaciones directas a los infractores mediante enlace QR.



Este sistema busca mayor transparencia y eficacia en la gestión del tráfico urbano.

Se fomenta una cultura de respeto hacia las normas de tránsito para un entorno urbano más seguro y sostenible.

Viotti tomó nota, escuchó a la gente y a quienes lo critican; parece que entendió que no todo es para perjudicarlo y que muchas veces lo que se busca es encontrar soluciones entre todos para que la ciudad sea cada día un poco mejor. La problemática vial en Rafaela es un verdadero desafío, y a partir de hace unas semanas, un nuevo sistema permitirá multar a los infractores y, poco a poco, ordenar el caos que significa el tránsito en la ciudad.

Desde hace algunas semanas, la implementación de un nuevo sistema de control por parte de Protección Vial y Comunitaria representa un avance significativo en la gestión de la movilidad urbana. Este sistema, que introduce la figura de un inspector en el Centro de Monitoreo Urbano (CeMU) para observar en tiempo real las cámaras de vigilancia de la ciudad, es una respuesta efectiva a la necesidad de un control más riguroso y coordinado de las infracciones de tránsito.

La presencia de un inspector que monitorea desde el CeMU y que se comunica directamente con un inspector en la calle para labrar actas de infracción, marca un cambio esencial en la forma en que se gestionan estas situaciones. Este enfoque multidimensional, que involucra a la Secretaría de Gobierno y a la Secretaría de Prevención en Seguridad, no solo mejora la supervisión, sino que también establece un precedente: es la primera vez que inspectores de tránsito operan desde un centro de monitoreo, lo que refuerza la idea de que la seguridad vial debe ser un esfuerzo colaborativo y constante.

Aunque en esta fase inicial no se emiten actas desde las cámaras ni se envían multas automáticas a los infractores, es crucial entender que las imágenes actúan como respaldo para los inspectores en la vía pública. Esta estrategia es particularmente valiosa en áreas donde los reclamos por vehículos mal estacionados o camiones circulando inapropiadamente han sido frecuentes. La visibilidad que proporcionan las cámaras, combinada con la intervención directa en el lugar, es una consecuencia positiva de la integración de tecnología en la gestión urbana.

Además, el municipio ha señalado la intención de expandir este modelo a otras infracciones, como el cruce de semáforos en rojo. Este enfoque no solo se ajusta a la realidad actual, sino que también permite una respuesta más ágil a las violaciones de las normas viales. Al situar un inspector a corta distancia del cruce, se asegura una intervención rápida y efectiva. Es destacable que, a diferencia del sistema de notificación automática por cámaras que podría requerir cambios legislativos, este nuevo método puede comenzar a implementarse sin mayores obstáculos.

Es importante resaltar que, aunque la capacidad de labrar actas se mantiene en la esfera presencial, existe una visión clara hacia el futuro. La modificación del Código de Faltas que se proyecta contempla la posibilidad de que las infracciones detectadas en el CeMU den lugar a notificaciones directas al infractor, incluyendo un enlace QR para visualizar la infracción en video. Esto representaría un avance significativo en la transparencia y en la facilidad de comprobación de las faltas, lo que estaría alineado con las expectativas de una ciudadanía que demanda mayor responsabilidad y eficacia en la gestión del tráfico urbano.

Hasta que se materialicen estos cambios, la utilización de imágenes como prueba en caso de disputas judiciales brinda un nivel de seguridad adicional tanto para los inspectores como para los ciudadanos. La implementación de este sistema es un indicativo claro de que el municipio está avanzando hacia un control más efectivo y justo de las infracciones viales, resaltando la importancia de la proactividad y de la tecnología en la construcción de un entorno urbano más seguro. En definitiva, este enfoque no solo busca sancionar, sino también educar y crear una cultura de respeto hacia las normas de tránsito, que es fundamental para un ordenamiento urbano sostenible y eficiente.