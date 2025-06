Grabois en pie de guerra: alerta por Cristina, lista propia y advertencia a la Justicia

Juan Grabois declaró el “estado de alerta y movilización” por una posible maniobra judicial que inhabilite a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad.

Acusó a la Justicia de ser una “mafia judicial” que busca proscribir figuras del peronismo.

Confirmó su apoyo a Cristina y anunció su propia candidatura a diputado nacional por Buenos Aires.

También impulsa la postulación de Ofelia Fernández en CABA como parte de una renovación generacional.

Rechaza la “unidad de cartón” y exige contenido político real.

Advirtió que si la Corte ratifica la condena a CFK, habrá movilización en las calles.

El dirigente de Argentina Humana, Juan Grabois, volvió a agitar las aguas del peronismo con un mensaje claro, frontal y cargado de tensión política: declaró el “estado de alerta y movilización” ante lo que denunció como una posible maniobra judicial para inhabilitar electoralmente a Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la causa Vialidad.

Desde el canal de streaming Gelatina, Grabois habló sin rodeos: apuntó directamente a una “mafia judicial” que, según él, acciona con precisión quirúrgica para proscribir figuras del campo nacional y popular. “Si se atreven a ir por Cristina después de que anunció su candidatura, tenemos que salir a la calle sin dudarlo”, lanzó, encendiendo la mecha de un posible conflicto político e institucional en plena campaña.

La expresidenta, que confirmó su candidatura a diputada por la tercera sección electoral bonaerense, recibió el respaldo explícito de Grabois, quien no dudó en definirla como “la mejor presidenta después de Perón” y reafirmó su compromiso personal con ella: “No del primo, ni del cuñado. De ella”.

Pero el dirigente social no se quedó solo en la defensa de CFK. También anunció su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, rompiendo con los intentos de unidad forzada dentro del peronismo. “No vamos a esperar unidad de cartón. Si no hay representación de nuestras ideas, vamos con nuestras ideas igual”, sentenció, al tiempo que confirmó que su espacio impulsará la postulación de Ofelia Fernández en CABA, con el objetivo de consolidar una nueva camada generacional dentro del progresismo.

Fiel a su estilo, Grabois rechazó cualquier pacto de conveniencia: “La unidad no es un jarrón roto pegado con poxipol. Es contenido político, no un sello vacío”, sostuvo, dejando claro que no cederá ante acuerdos sin sustancia.

En paralelo, las miradas vuelven a posarse sobre Comodoro Py y la Corte Suprema. Si el máximo tribunal decidiera ratificar la sentencia contra Cristina antes de los comicios, el panorama electoral podría cambiar drásticamente. Para Grabois, ese escenario sería la gota que colme el vaso: “No es una exageración. Es real. Y si tocan a Cristina, vamos a estar en la calle”, advirtió.

Con un tono desafiante y una hoja de ruta propia, Grabois refuerza su identidad dentro del Frente de Todos —o lo que queda de él— y coloca nuevamente al kirchnerismo más combativo en el centro del debate político. La campaña ya comenzó, y promete ser todo menos tranquila.