Deuda previsional: la Corte convoca a Nación y Santa Fe en audiencia de conciliación

La Corte Suprema de Justicia de la Nación convocó a las autoridades de la Administración Nacional de la Seguridad Social y al Gobierno de la Provincia de Santa Fe a una audiencia de conciliación para el día 25 de junio.

Es a raíz de un pedido expreso de la Anses que ha decidido aprovechar esa instancia previa a la de tener que dar una contestación ante la demanda iniciada por el Estado provincial. El martes 3 la Corte ordenó correr traslado a esa repartición nacional de dicha demanda. E inmediatamente la oficina que depende del Ministerio de Capital Humano de la Nación pidió la posibilidad de una conciliación.

En ese sentido, es válido interpretar que con el recurso de pedir una instancia de conciliación se intenta desde la Casa Rosada no llegar a una contestación, para no tener que admitir los hechos, es decir la deuda del Estado Nacional con Santa Fe que se ha acumulado (en parte) por las actuales autoridades.

La información fue confirmada por el gobernador Maximiliano Pullaro a periodistas de distintos medios a última hora del viernes 6 de junio. Durante la semana el tema se mantuvo en los despachos oficiales cercanos al titular del Poder Ejecutivo Provincial sin que hubiera trascendidos, aunque sí señales de que la relación Nación-Provincia de Santa Fe vive un momento clave para saldar sus diferencias. La Casa Gris hizo notar más de lo habitual sus periódicos reclamos por obras de mantenimiento al menos en la infraestructura en rutas y autopistas que pertenecen a Vialidad Nacional. Tanto en discursos del gobernador Pullaro, como en declaraciones. Hasta el ministro de Economía Pablo Olivares dedicó un posteo en su cuenta de X para mostrar que a los consumidores santafesinos se les cobran más caras naftas y gasoil porque han aumentado nuevamente los impuestos a los combustibles, mientras que esos recursos no vuelven en obras.

También, que pese a las propuestas del gobierno santafesino las autoridades nacionales no han transferido ni total ni parcialmente las rutas que no mantiene en condiciones. Con un detalle relevante: el gabinete del presidente Javier Milei puso como condición para la sesión de esa infraestructura que requiere importantes inversiones que Santa Fe resigne lo que Anses le debe, lo que obviamente mereció un rotundo no.

¿Vidas paralelas?

Obviamente es el reciente acuerdo de Córdoba y Anses el antecedente inmediato de provincias con cajas de jubilaciones que no fueron transferidas a la Nación en los '90, y que generaron acreencias de los estados subnacionales sobre las cuentas fiscales nacionales.

¿Hoy Santa Fe sigue los mismos pasos que antes la provincia mediterránea? La respuesta es "sí y no", según una fuente más que calificada del gobierno santafesino porque si bien desde el punto de vista de la suerte seguida por el expediente judicial en efecto hoy sucede con el caso santafesino lo que antes con el cordobés, los puntos de vista de cómo saldar el asunto son muy diferentes.

"De ninguna manera", fue la escueta respuesta del mismo interlocutor cuando se preguntó si como sucedió con Córdoba se aceptaría resignar "volumen de deuda" para al menos percibir algo pronto, en el corto y mediano plazo, del impactante número en rojo de 1,3 billones de pesos.

Es que las vidas de los estados provinciales de Córdoba y Santa Fe son similares en algunos aspectos, en términos de población y producción, pero hay una fuerte diferencia: aquí no se vive al ritmo de los vencimientos de deudas en dólares. Más aún, para cuando Santa Fe logre emtir 1.000 millones de dólares en bonos en el mercado internacional (aún resta la aprobación de Diputados de la media sanción del Senado y el visto bueno del Ministerio de Economía de la Nación) la "Invencible" tendrá recién un tercio del endeudamiento que posee Córdoba.

Obviamente, esa fortaleza permite otra negociación más allá de la baja en la recaudación y el derrumbe de la inversión pública nacional en el interior del país que hoy preocupa a los gobernadores.

