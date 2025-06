Arnaldo André contra Dorys del Valle: la pelea impensada que se desató por un recuerdo desafortunado

En una charla en el programa Entrevista con Luis Novaresio en A24, de pronto surgió una pelea impensada entre dos veteranas figuras del ambiente artístico.

Preguntado por las actrices que, mientras trabajaba con ellas intentaron avanzar sobre él, Arnaldo André soltó una historia que dejó a todos boquiabiertos. Primero quiso evadir la cuestión, al contar que “Silvia Pérez, mi compañera, siempre dice que yo tengo el don de poder deshacerme de la gente de una manera respetuosa. Cuando yo quiero terminar una reunión, en un momento me levanto a la mierda. Tengo la capacidad para poder salir de la situación sin faltar el respeto a la otra persona”. Pero enseguida, el relato tomó una velocidad impensada: “A veces jugaba con alguna compañera, y una, no voy a dar el nombre… Podría dar el nombre, lo voy a decir. Con Dorys del Valle estábamos trabajando juntos en Mar del Plata. Yo metia la pata. Y como se me permitía todo, dos o tres veces le tocaba la teta. Y un día me paró el carro de una manera, me dijo (rie) Me va a matar: “No toques la fruta si no la vas a comprar”. Creo que se va a reir después de esto, va a decir que no se acuerda, obviamente”

Novaresio, rápido de reflejos, le contó que Dorys era vecina suya y respondió: “No dijo que no toques la fruta. Dijo ‘si no la va a llevar’”. El actor paraguayo, de 81 años, no lo dejó ahí. Y con una sonrisa que daba a entender que era una broma, pidió: “¿Tenés el telefono? Le hacemos el coqueteo a Dorys".

La obra en cuestión estuvo en el Teatro Diagonal en 1974, se llamaba “El hombre que yo inventé”, escrita por Alberto Migré, y acompañaban a la pareja protagónica Irma Roy y Marcelo Marcote. La obra tuvo su paso por la televisión en Canal 9, con Susy Kent en lugar de Irma Roy, en 1976

Dorys del Valle, lejos de reirse, se indignó. La actriz de 85 años siempre tuvo un fuerte carácter, y esta vez no se quedó callada. En el programa “Run Run del Espectáculo” que conducen Lio Pecoraro y Fernando Piaggio en Crónica TV, brindó su descargo. Aunque no apareció ante las cámaras, permitió que se mostraran sus palabras en la pantalla: “Eso no es cierto. Con el trabajo no jorobo. A mi me gusta el humor pero soy seria con el laburo. Él me besaba el cuello y le paré el carro”.

Lo que haya sucedido entre ellos hace 51 años, parece que dejó secuelas. Con todo, y en una entrevista que tuvo André en Infobae, recordó a Luisa Kuliok, con quien hizo la recordada telenovela Amo y señor, por Canal 9, como la actriz con quien mejor se besó. Arnaldo comentó sobre la intensa conexión que tenían en pantalla: “Ella es muy apasionada, igual que yo. Y entonces poníamos todo: el cuerpo, la mirada, todo. Y eso a la gente le gustaba mucho”.

Por otro lado, la historia de Dorys del Valle no está completa sin mencionar su relación con Emilio Disi, con quien formó una de las parejas más queridas del espectáculo argentino. Sin embargo, en 1991, mientras hacían un éxito con Stress, por Canal 13, la relación terminó de manera abrupta cuando Disi, en un escándalo televisivo develado por Lucho Avilés, la dejó por teléfono para irse con Elvira Ferrer, una amiga de ambos. En una época sin teléfonos celulares y con pocos medios que se dedicaban a la farándula, fue sin embargo una pelea de proporciones.

Alguna vez Dorys, recordando esos tiempos, admitió que la ruptura la dejó apenas con una casa: “Fue muy desagradable lo que me hizo vivir. Perdí todo. Solo me quedé con mi casa. Me sacó todo. Los abogados son muy caros y gasté fortunas. A mí, igual, nunca me importó la plata. Tal vez por eso me pasó lo que me pasó…”.

Hoy, otra polémica la tiene como protagonista.

