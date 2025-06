Bullrich contra Cristina: “Se postula para victimizarse y presionar a la Justicia”

Bullrich acusó a Cristina Kirchner de adelantar su candidatura como estrategia para tensar el clima político y presionar a la Justicia.

Negó que exista proscripción, afirmando que Cristina puede postularse libremente y que enfrenta un proceso judicial que lleva 17 años.

Señaló una maniobra de victimización, destinada a condicionar a los jueces y construir un relato de persecución.

Criticó el uso político de la justicia por parte del kirchnerismo y advirtió que se busca transformar un expediente judicial en un conflicto político.

Desde el kirchnerismo respondieron que se trata de una persecución y defendieron la candidatura como herramienta política frente al proceso judicial.

En una entrevista exclusiva que agitó el escenario político nacional, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lanzó duras críticas contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien acusó de adelantar su candidatura como parte de una estrategia calculada para tensar el clima político y condicionar al Poder Judicial.

Bullrich fue tajante al afirmar que el regreso de Cristina a la escena electoral no responde a un acto de participación democrática genuino, sino a una “jugada” orientada a victimizarse y generar presión ante un eventual fallo adverso de la Corte Suprema. “No es la decisión final de la Corte la que determina este clima de inminencia. Es Cristina, que decide volver con una candidatura menor para generar esta situación”, aseguró la funcionaria.

Según Bullrich, el kirchnerismo busca instalar la idea de una proscripción que, desde su perspectiva, no existe. “Cristina Kirchner sabía lo que venía y eligió este momento. No hay proscripción, hay justicia”, enfatizó, al tiempo que recordó que el proceso judicial que involucra a la exmandataria lleva más de 17 años.

La ministra rechazó de plano la noción de una persecución judicial. A su entender, se trata de un expediente que sigue su curso normal y que no presenta impedimentos legales para que Fernández de Kirchner se postule. “Si hubiera querido, podría haberse presentado hace uno, dos o tres años. Eligió hacerlo ahora para generar presión”, subrayó.

Bullrich también cuestionó el intento de transformar un proceso judicial en un conflicto político. Desde su mirada, el kirchnerismo recurre al relato de la victimización como una herramienta para deslegitimar posibles fallos judiciales. “Lo que estamos viendo no es otra cosa que una estrategia para victimizarse y condicionar a los jueces”, sentenció.

La reaparición de la ex presidenta, entonces, no habría sido casual ni espontánea. Para la ministra, se trata de una maniobra premeditada cuyo objetivo es “construir un relato de exclusión” que enmascare el avance de la causa judicial. “La Corte aún no resolvió, pero la tensión ya domina la escena política”, advirtió.

Desde sectores cercanos a Cristina Kirchner, las declaraciones de Bullrich fueron rápidamente rechazadas. Funcionarios alineados con el kirchnerismo salieron al cruce y hablaron de persecución, insistiendo en que la candidatura de la expresidenta representa una forma de defensa política frente a lo que consideran una embestida judicial.

Sin embargo, Bullrich no retrocedió en sus críticas. Reafirmó que la exmandataria, con su regreso al ruedo electoral, “volvió a elegir el conflicto como estrategia”, profundizando así el enfrentamiento entre la política y la justicia, un eje que vuelve a ser protagonista en la agenda nacional.