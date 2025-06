Emiliano Lezcano sobre el impresionante lanzamiento de aro a aro: “La tiré pensando que había más tiempo”

En Caballito, los amantes del básquet fueron testigos de un suceso inesperado. Emiliano Lezcano le dio el triunfo a Ferro Carril Oeste ante Boca en un encuentro en donde logró un triple desde su propia área y en el marco de los cuartos de final de la Liga Nacional de básquet.

El suceso definitivamente le dio la vuelta al mundo y frente a este asunto el deportista le dijo a Infobae: “La tiré pensando que había más tiempo. La pelota iba derecha y cuando entró, no lo podía creer. Si ves el video yo no grito, no hago nada. Solo me agarro la cabeza y me reía porque por lo que acababa de meter. No sabía si valía o no", remarcó el tucumano.

“Yo sabía que por ahí iban a tirar la pelota al lado de aro. Primero me enfoqué en que no la metiera, pero cuando la agarré dije: ‘Bueno, ya está’ (pensando en el tiempo suplementario) y la tiré pensando que no daba el tiempo. Cuando fui al banco le pregunté a cada uno de compañeros qué habían visto, si valía el tiro o no. Me decían: ‘Amigo, vale. Amigo, vale’. Yo decía ‘no, no creo’. Y cuando dijeron los árbitros que valía fue increíble", contó sobre los segundos cruciales antes de finalizar el encuentro disputado en el Estadio Hector Ecthart.

Ahora bien, la tarea del equipo es mantener la concentración para golpear duro en esta campaña y de la mejor manera, superando al campeón defensor para acceder a las semifinales del certamen.

“Hay que tratar de ganar el partido mañana, que esta oportunidad no se nos puede escapar, sobre todo porque jugamos de local. Le estamos jugando a Boca de igual a igual, que no es poca cosa. Así que estoy tranquilo, ansioso también, pero muy contento", apuntó en una serie que gana el quinteto verde por 2 a 1 a su favor.

Con respecto a un futuro triunfo mencionó que deben evitar pensar en lo que ocurrió y este asunto se festejará en otras circunstancias. “Hay que poner la cabeza fría. Sabemos que mañana puede ser una historia muy diferente. Puede ser que ellos nos ganen tranquilamente. Nosotros podemos ganar también, sabemos que hay muchas posibilidades”, señaló.

Su proeza se viralizó rápidamente y hasta incluso varios referentes del mundo del básquet argentino elogiaron lo sucedido como por ejemplo Manu Ginóbili, quien admitió que no había tenido la oportunidad de apreciar algo así.

Se debe recordar que el ganador de esta serie jugará contra Quimsa, quinteto que pudo dejar en el camino a Obras Sanitarias con un 3 a 0.

Fuente: 442