Macri y La Cámpora encienden la tensión tras la condena a Cristina Kirchner

Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Mauricio Macri defendió la condena en redes y criticó a Cristina por intentar frenar la causa y desacreditar a los jueces.

La Cámpora respondió calificando a Macri de “fracasado” y lo acusó de endeudar al país y apoyarse en jueces para evitar condenas.

Cristina deberá presentarse en Comodoro Py para formalizar su detención, y La Cámpora organiza una gran movilización en su apoyo.

La tensión política entre el kirchnerismo y la oposición crece en un contexto clave previo a las elecciones legislativas, donde Macri busca aliarse con los libertarios.

La reciente condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la ex presidenta Cristina Kirchner desató un cruce público de fuertes acusaciones entre Mauricio Macri y La Cámpora, el espacio político que lidera Máximo Kirchner.

El ex mandatario y líder del PRO utilizó su cuenta de X para defender la decisión judicial en la causa Vialidad, destacando que “la rueda de la justicia puede ser lenta e irregular, pero no deja de avanzar”. Macri criticó duramente a Cristina, acusándola de “intentar mil zancadillas y trucos para frenar su causa” y de “tratar con desprecio a los jueces, a quienes amenazó, desoyó e insultó”. Según su visión, la expresidenta logró “quedar en los libros de historia, de una manera distinta a la que pretendía, pero cumplida al fin”.

La respuesta de La Cámpora no tardó en llegar. Desde la cuenta oficial en X, el espacio que conduce políticamente Máximo Kirchner calificó a Macri como “fracasado”, recordando que fue “el único presidente que intentó la reelección y perdió” y acusándolo de haber endeudado al país por 45 mil millones de dólares sin mejorar la calidad de vida de la gente ni ganar las elecciones. En un tono confrontativo, agregaron: “Si no jugaras al fútbol con los jueces, ya estarías condenado, pero nadie te iría a dejar ni un pasacalles. No tenés votos: tenés jueces y fiscales. Mafia”.

La tensión política llega en un momento clave: la ex presidenta deberá presentarse este miércoles en los tribunales de Comodoro Py para formalizar su detención, tras la ratificación del fallo por parte de la Corte Suprema. Para esa jornada, La Cámpora convocó una masiva movilización en apoyo a Cristina Kirchner, que partirá desde San José 1111, en Congreso, y llegará hasta Comodoro Py 2002. Organizaciones sociales, sindicatos y dirigentes políticos se sumarán a la caminata, que buscará mostrar rechazo al fallo judicial y respaldo a la titular del Partido Justicialista.

El escenario político y judicial se mantiene tenso, con un cruce cada vez más marcado entre el oficialismo opositor y el kirchnerismo, en un momento que puede definir el rumbo de las próximas elecciones legislativas, en las que Mauricio Macri buscará consolidar alianzas con los libertarios para competir.