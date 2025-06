Nicolás Otamendi estalló contra Agustín Machesín tras el empate entre Boca y Benfica en el Mundial de Clubes: “Hablás una banda”

El debut de Boca en el Mundial de Clubes ante Benfica tuvo de todo. Resultados cambiantes, expulsados de ambos lados, un clima espectacular en el estadio y también pica entre los jugadores. Por algunos momentos parecía un típico partido de Libertadores, con cruces, quejas a los árbitros y roces innecesarios. Sin ir más lejos, una vez terminado el partido hubo una discusión entre Nicolás Otamendi y Agustín Marchesín, quienes supieron ser compañeros en la Selección Argentina, pero también rivales en el fútbol portugués, ya que el arquero del Xeneize vistió la camiseta del Porto, el clásico rival de Benfica.

El partido terminó 2 a 2. Boca lo ganaba 2 a 0 con los goles de Miguel Merentiel y Rodrigo Battaglia, pero Di María y Otamendi igualaron las acciones. Fue un duelo caliente, con expulsados de ambos lados y quejas con el arbitraje por parte del Xeneize como también de los portugueses. Una vez que el árbitro pitó el final, Nicolás Otamendi se acercó a reclamar, pero de repente apareció Agustín Marchesín y eso molestó al marcador central que, sin dudar le dijo: “Cerrá el orto vos, tomátela. Hablás una banda vos ahora que jugás en Boca. Cerrá el orto… cerrá el orto”.

Otamendi y un partido especial

Es de público conocimiento que Nicolás Otamendi es hincha de River. Eso se notó en la previa del partido ante Boca, cuando los hinchas del Xeneize lo silbaron e insultaron. Durante el partido, el marcador central tuvo una cuota de responsabilidad en el tanto de Merentiel, pero se redimió con un golazo de cabeza sobre el final del partido que podría ser determinante pensando en clasificar a octavos de final. Ota se lo gritó con todo a los fanáticos de Boca que estaban detrás del arco y eso no cayó nada bien.

¿Qué dijo Otamendi luego del partido ante Boca?

El autor del gol del empate afirmó: “Es el folklore del fútbol argentino, obviamente, creo que todo el partido me silbaron. Se dio que yo tenga que meter el gol. Me voy muy feliz. Lo grité como grito todos los goles que me toca convertir“.

Además, agregó: “Nos encontramos con una diferencia de dos goles abajo, y nos sirvió el gol antes del final del primer tiempo para enfrentar el segundo tiempo sabiendo que teníamos un gol de diferencia. Se dio que en el segundo tiempo pudimos empatarlo“.

¿Cómo sigue el Grupo C del Mundial de Clubes?

El Grupo C del Mundial de Clubes comenzó con la goleada por 10 a 0 de Bayern Múnich a Auckland City el pasado domingo y continuó con el empate 2 a 2 entre Boca y Benfica. La próxima jornada enfrentará al Xeneize ante los alemanes y al equipo de Di María y Otamendi ante Auckland City. Mientras que en la última jornada habrá cruce de europeos y los de Russo se verán las caras con los de Oceanía.

