Sergio Ramos y su elogió a Mastantuono tras fichar por Real Madrid: “Es indudable el talento que tiene”

Franco Mastantuono ya es esperado en Real Madrid. Pero no solo por quienes serán sus nuevos compañeros o por un Xabi Alonso vital en su salida de River Plate de manera anticipada. Incluso voces absolutamente gloriosas en la historia del conjunto merengue como Sergio Ramos ya anticipan lo que supondrá el arribo del argentino a la ciudad deportiva de Valdebebas cuando culmine el Mundial de Clubes de la FIFA. El andaluz se derrite en elogios hacia el zurdo de Marcelo Gallardo y le aguarda un futuro más que dorado por el Santiago Bernabéu.

“La verdad que es difícil. Es difícil que nuestros familiares sigan nuestros partidos por el cambio de horario. Imagínate si seguimos también los partidos en la liga de Argentina. Sí que es cierto es indudable el talento que tiene el chaval. Yo no lo he seguido muy de cerca. Pero, sí me han hablado muchos compañeros argentinos y el fichaje que ya se ha hecho por parte del Real Madrid. Le deseo lo mejor, sobre todo teniendo un futuro en el Real Madrid. Yo creo que es el mejor sitio para demostrar si uno se hace crack o no”, reflexionaba Sergio Ramos en rueda de prensa y antes de medirse con Inter de Milán por el inicio de la fase de grupos para Monterrey.

Un lugar donde recordemos encuentran emparejados tanto el equipo de Sergio Ramos como el del propio Mastantuono. Se espera que ambos sean rivales sobre el césped de los Estados Unidos de Norteamérica para intentar conseguir ser el segundo clasificado de una zona donde los italianos son favoritos en todos los sentidos. El ex capitán del Real Madrid llenó de elogios a un futbolista que se ha convertido en la venta más cara en la historia del fútbol argentino y que a partir de mediados de agosto ya será un activo presente en el plantel de Xabi Alonso por la capital española.

63 millones de euros pagará Real Madrid en transferencias e impuestos tanto en territorio español como argentino por el fichaje de Mastantuono. Se trata de una transferencia absolutamente histórica para el fútbol sudamericano y donde River Plate se quedará con un dinero pocas veces visto en cuanto a inversiones europeas por el nuevo mundo. Ramos, y con total de la que para muchos supone la mejor década de la historia del Real Madrid, bendice el arribo del zurdo nacido en Azul a la casa blanca.

Mastantuono y Sergio Ramos se verán las caras concretamente el día sábado 21 de junio. Lo harán por una segunda jornada del Mundial de Clubes de la FIFA donde tanto mexicanos como argentinos pretenden convertirse en equipo de los octavos de final. River Plate tendrá su estreno esta tarde frente al Urawa Reds de Japón y mientras pone el ojo en un encuentro donde entre Monterrey e Inter que servirá para sacar importantes conclusiones de cara al devenir de la zona.

El ganador del Balón de Oro para Sergio Ramos

“Yo a Mbappé se lo daba siempre. No solo por amistad, sino porque también ha hecho números importantes. El Balón de Oro el criterio nunca sabemos cuál es… Si me preguntas hay nivel de jugadores muy interesantes que han ganado Champions, competiciones en diferentes ligas. Si fuera por mí yo creo que Kylian de aquí a cinco o 10 años tendrá la tranquilidad de tener cuatro o cinco Balones de Oro”, más reflexiones de Sergio Ramos alrededor de quienes han sido tanto sus compañeros como rivales en el viejo continente.

Recordemos que el defensor andaluz cumple sus primeros meses en Monterrey después de un paso fuera del Real Madrid que ni mucho menos fue sencillo. Tras dos temporadas en PSG donde las lesiones hicieron parte del día a día, así como de una temporada en Sevilla marcada por los problemas deportivos del club, Sergio Ramos comanda las intenciones de Monterrey en un Mundial de Clubes de la FIFA donde todo empieza para los mexicanos en unas horas.

