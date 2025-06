El equipo de España que podría enfrentar a Simeone con otro de sus hijos

Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone y Julián Álvarez se sigue preparando para la segunda jornada del Mundial de Clubes de la FIFA. Tras el estrellado debut frente al París Saint Germain de Luis Enrique en Los Ángeles, hay que pensar únicamente en el encuentro frente a Seattle para seguir con vida. Todo ello mientras al otro lado del océano Atlántico los clubes españoles ya piensan en un mercado de fichajes donde los hijos del Cholo son el botín a repartirse. Podrían ser rivales en LaLiga.

Diario AS nos centra en Sevilla y Nápoles. El vigente campeón de la Serie A italiana pretende quedarse con el defensor Juanlu. Aseguran que han ofrecido a Giovanni Simeone en una operación donde incluso no se descarta un intercambio al que se le suman 20 millones de euros para quedarse con el defensor hispalense. Se trata de una de las grandes promesas del fútbol ibérico y de uno que hace no mucho tiempo estaba relacionado incluso con Real Madrid.

Sevilla es sinónimo de cambios por estas fechas. La salida de Joaquín Caparrós tras una temporada para el olvido supone el arribo de Matías Almeyda como nuevo primer entrenador. Se buscan fichajes, pero por encima de todo dinero para recomponer una situación económica que ni mucho menos es amable. La falta de gol también fue noticia en la capital de Andalucía a lo largo de los últimos 12 meses. Giovanni, que viene de ser campeón en Italia, podría llegar por medio de un intercambio más dinero que ilusiona pensando en lo que viene.

Hablaríamos del segundo hijo de Diego Pablo Simeone con contrato en la máxima categoría del fútbol español. Giuliano se ha ganado un puesto a pulso en el Atlético de Madrid e igualmente en una Selección Argentina con la que apunta a disputar la Copa del Mundo de selecciones del verano que viene en Estados Unidos. Los hermanos podrían juntarse alrededor de LaLiga si es que desde Sevilla se da el visto bueno a una operación ni mucho menos sencilla de resolver.

Aseguran que Nápoles se quieren desprender de uno de los hijos de Simeone. También que la reconstrucción tras haber conseguido el campeonato de la Serie A irá de la mano con una limpia de la segunda línea de los dirigidos por Antonio Conte. No es la primera vez que Sevilla suena como destino de uno de los hijos del Cholo e igualmente que se ve relacionada con un apellido que es historia viva de la capital de Andalucía.

El paso del Cholo Simeone por Sevilla

De la mano de Carlos Bilardo y desde 1992 hasta 1994 que el Cholo defendió una camiseta con la que siempre ha tenido cariño. Fueron un total de donde temporadas donde 16 goles en 73 encuentros oficiales marcaron una relación de amor con la hinchada rojiblanca. Tras ello llegaría a su paso al Atlético de Madrid y el resto es historia en cuanto a identificación se refiere con los principales equipos del fútbol español.

Pese a que no lo pudo ganar títulos en Sevilla, el Cholo dejó una gran imagen. Diferentes directivos del conjunto hispalense han confesado a BOLAVIP a lo largo de los últimos años el buen recuerdo que se tiene del Cholo en una capital de Andalucía donde en este momento se intenta reconducir uno de los proyectos más exitosos del siglo XXI en el fútbol español. Para muchos Giovanni puede ser la receta para que el barco vuelva a zarpar hacia buen puerto.

Fuente: bolavip