Fabricio Dellasanta: "No sabemos qué hace Viotti con la plata, no sabemos dónde está el dinero"

El debate mostró a Dellasanta sólido y firme, con argumentos estudiados y probados, demostrando que no está dispuesto a amilanarse contra 'la casta' política. Por primera vez, existe la posibilidad de que en el Concejo haya un concejal que no piensa callarse nada y que anticipa que no está dispuesto a soportar ser uno más.

Algunos momentos destacados: La pelea con Lisandro Mársico

No se calló nada y dijo las cosas como son

"Me vana tener que aguantar en el Concejo".