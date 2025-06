Teresa Parodi dedicó su Premio Gardel a Cristina Kirchner y lanzó un discurso político en la gala

Teresa Parodi ganó el premio a la “mejor canción de Folklore” en los Premios Gardel 2025.

En una ceremonia cargada de emoción y tensión, la cantautora Teresa Parodi se convirtió en una de las protagonistas de la entrega de los Premios Gardel 2025, al recibir el galardón a la “mejor canción de Folklore”. El Teatro Coliseo, colmado de público, estalló en una ovación cuando Parodi dedicó su premio a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, actualmente bajo prisión domiciliaria.

Más allá del reconocimiento artístico, Parodi aprovechó su momento en el escenario para lanzar un discurso con un fuerte contenido político y social. “Digo no al discurso de odio que reina en nuestro país hoy; digo no al vaciamiento cultural que pone en peligro a instituciones prestigiosas, digo no a la persecución y estigmatización a los que piensan distinto”, expresó ante una audiencia visiblemente conmovida.

La gala, transmitida en vivo por TNT y la plataforma Max, tuvo varios pasajes emotivos, pero la intervención de Parodi fue sin dudas la más comentada y replicada en redes sociales. La artista, conocida por su compromiso político, hizo un llamado a frenar las divisiones y denunció lo que considera un ataque sistemático a la cultura y a la pluralidad de pensamiento en el país.

El momento de la dedicatoria a Cristina Kirchner provocó una reacción efusiva: aplausos sostenidos, varios asistentes en pie y muestras claras de apoyo, en un acto que trascendió el ámbito musical para convertirse en un gesto político de alto impacto.

Teresa Parodi, que ya había manifestado públicamente su respaldo a la exmandataria en otras ocasiones, volvió a poner en el centro del debate la situación judicial y social actual, dejando un mensaje que resonó más allá del Teatro Coliseo, ganando eco en círculos culturales y políticos.

Con este acto, la cantautora reafirma su papel como voz crítica y militante en la escena artística argentina, y pone en evidencia las profundas tensiones que atraviesan el país en un año electoral clave.