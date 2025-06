Distribuidores mayoristas de Santa Fe, entre la merma inflacionaria y las dificultades por el bajo consumo

En un escenario donde los indicadores macroeconómicos muestran cierta estabilización, los distribuidores y mayoristas de Santa Fe experimentan una realidad más compleja a nivel sectorial. Así lo expresó Cristian Villa, presidente de la Cámara Santafesina de Distribuidores y Mayoristas (Casadya),

El referente del sector describió un presente signado por la caída del consumo interno, una mayor competencia y serias dificultades para acceder al financiamiento.

“Tenemos comentarios de acuerdo a la realidad de cada sector, dado que somos una cámara muy heterogénea. Si bien respecto a la deflación que señala el Gobierno es muy difícil determinar un número tan exacto, podemos dar como referencia que desaceleró de forma importante el índice inflacionario en los últimos dos o tres meses”, planteó Villa en diálogo con el programa "De diez" de LT 10.

Y agregó: “Veníamos de una inflación galopante hace ocho o diez meses atrás y hoy estamos entre el 0,5 y el 2%, lo cual es nada comparando meses atrás”.



Consumo frenado

Uno de los factores que explican este fenómeno es el freno en el consumo. “Está bastante caído el consumo interno. Está más competitivo que antes, hace un tiempo atrás lo ideal era ver qué podíamos conseguir de mercadería al haber valores inflacionarios tan altos. Las empresas tenían grandes problemas de insumos con prohibición de importaciones e imposibilidad de poner productos a la venta. Había una falta de productos en el mercado que inflaba los precios”, detalló.

En ese sentido, aseguró que “se fue acomodando la economía y con eso algunos precios. Ahora, con un consumo un poco más acorde a lo que la gente puede consumir por una cuestión de poder adquisitivo, y las empresas que en la exportación no están tan competitivas, eso hace que esté sobrando algo de producto y parece que el mercado se achicó y esté más competitivo”.

“Eso hace que los precios estén más finos que antes y estamos atentos a los volúmenes”, explicó.

Stockeo entre los distribuidores

Villa señaló además que, en este nuevo escenario, la estrategia de stockeo cambió: “El mayorista o distribuidor siempre maneja volúmenes con o sin inflación para no cortar la cadena de entrega, no se puede no tener producto. Muchas veces te desabastecés de algunos productos y cuando vas a reponer ‘fuiste para atrás’. A veces estás en situación inversa, teniendo stock que lo tenés que liquidar rápido para poder reponer un poco más abajo porque hay otras ofertas”.

“Esto hace que se vean más ofertas y productos baratos comparativamente con dos o tres meses atrás. Si bien siempre hay algún movimiento inflacionario estacional, ya es algo más lógico a lo que es la economía en general”, indicó.

Dificultad para acceder a financiamiento

Respecto a la situación macro, sostuvo que “la macroeconomía está bastante más ordenada y se la ve como si fuera un país serio, pero nos falta todavía. Tenemos más precisiones sobre el precio del dólar, tasas de interés y demás”.

Sin embargo, advirtió que los mayores desafíos están en las microeconomías: “La complejidad está en cada una de las microeconomías para ver cómo podemos resolver cada uno de sus problemas. Si se tiene que tomar financiamiento con una expectativa inflacionaria proyectada por el Gobierno de entre un 15 y 20% de acá a 12 meses, con una tasa de interés de entre el 50 y el 60%, no hay posibilidad de tomarlo”.

“Hoy la microeconomía tiene un problema importante de financiamiento, de volumen y de competitividad”, subrayó.

Un presente "más cómodo"

Por último, Villa afirmó que “es más cómodo trabajar en un marco ordenado, con estabilidad. Con inflación se está tirando para adelante para ver hasta dónde se llega, te puede llevar puesta la empresa. Hoy a nivel nacional hay más tranquilidad económica, pero a nivel de empresa deben solucionarse muchas cosas porque sino se va a llevar puesto muchas pymes. Estamos saliendo de una inflación importante y tendremos una transición de un tiempo para acomodar las variables”.

CON INFORMACION DE UNOSANTAFE.