Villarruel, protagonista en Rosario: acto patrio con tono federal y críticas al Gobierno nacional

Victoria Villarruel encabezó el acto oficial del Día de la Bandera en Rosario ante la ausencia de Javier Milei.

Su participación fue una decisión personal y no coordinada por la Casa Rosada.

Pullaro y Javkin criticaron la ausencia presidencial y defendieron el federalismo.

Se evidenció el distanciamiento entre Milei y Villarruel, cuya relación atraviesa una fuerte tensión.

Más de 8.000 estudiantes realizaron la promesa a la bandera en un evento masivo con actividades culturales.

En una jornada cargada de simbolismo y tensiones políticas, la vicepresidenta Victoria Villarruel encabezó el acto oficial por el Día de la Bandera en Rosario, ocupando el lugar que dejó vacante el presidente Javier Milei, quien optó por realizar su propio evento en el Campo Argentino de Polo en Buenos Aires. “No hay otro lugar en Argentina para estar más que acá”, aseguró Villarruel, dejando en claro su postura en medio de un creciente distanciamiento con el mandatario.

La presencia de la vicepresidenta, gestionada directamente con la Municipalidad de Rosario y no por la Casa Rosada, se convirtió en el foco de atención luego de días de incertidumbre sobre quién representaría al Gobierno nacional en el tradicional acto en el Monumento a la Bandera. Consultada sobre el evento porteño, Villarruel fue contundente: “No me invitaron”.

El acto contó con la participación del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y del intendente de Rosario, Pablo Javkin, quienes no escatimaron críticas al Ejecutivo nacional. Javkin lamentó la ausencia presidencial, mientras que Pullaro ofreció un encendido discurso federalista: “Rosario, no dejemos que desde Buenos Aires nos roben el protagonismo de la historia... La bandera no se baja, se defiende. La Patria no se entrega, se construye”.

Pullaro también apuntó contra la gestión nacional al advertir que “la apertura al mundo debe ser inteligente” y que el desarrollo argentino solo será posible “fortaleciendo el sistema productivo, no con especulación financiera”.

En paralelo al acto oficial, más de 8.000 estudiantes de diez provincias realizaron la tradicional promesa a la bandera. Desde el mediodía, el Parque Nacional a la Bandera se convirtió en escenario de un gran festival popular con espectáculos musicales, danzas, ferias y gastronomía regional. Las autoridades locales esperan superar la participación del año pasado, que reunió a 100 mil personas.

El evento dejó al descubierto, una vez más, el creciente quiebre entre el binomio presidencial. La última vez que Milei y Villarruel compartieron escenario fue el 1° de marzo, en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. Desde entonces, su relación se ha limitado a actos protocolares, mientras aumentan las señales de fractura interna en La Libertad Avanza.