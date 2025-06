Miguel Russo rompió el silencio y se refirió al conflicto con Marcos Rojo en Boca: “No tengo tiempo”

Este martes se define el grupo C que tiene como protagonistas a Boca y Benfica, que pelean por el segundo lugar para clasificar a los octavos de final del Mundial de Clubes junto a Bayern Múnich. Por eso, a partir de las 16 horas (de Argentina) y por la pantalla de Disney+, el Xeneize se enfrenta con Auckland City -que ya está eliminado- y al mismo tiempo los gigantes europeos se miden entre sí para cerrar la zona.

En la previa al encuentro que definirá todo para el elenco argentino, Miguel Ángel Russo rompió el silencio y se refirió al nuevo conflicto que transita Marcos Rojo en la institución. El entrenador fue muy claro y de manera tajante, manifestó: “Esas cosas que ustedes dicen, yo no hablo. Hablaré en el momento que entienda que sea el momento y nada más, son situaciones mías”.

Además, en la conferencia de prensa protocolar que diagrama la FIFA el día anterior a cada compromiso, el experimentado director técnico reveló: “No leo, no escucho ni tengo redes sociales así que no sé qué dicen, no tengo tiempo“. Segundos más tarde, el hombre que atraviesa su tercer ciclo en el club de la ribera, añadió: “Necesitamos calma y tranquilidad”.

Para cerrar el tema que involucra al zaguero central de 35 años, Russo puso por delante el objetivo colectivo por el cual están en Norteamérica. “Ahora lo que más importa es el partido de mañana“, afirmó. Y en relación a la problemática que surgió recientemente, el entrenador quiso dejar la situación de lado y ante eso declaró: “Está todo bien y no hablo más”.

En cuanto a lo que será el duelo frente a Auckland City que a priori es el contrincante más débil del grupo E, Miguelo no ocultó su opinión al respecto. “Es fútbol. Primero tenemos que hacer lo nuestro, con nuestras formas y maneras. El rival va a intentar mejorar, Benfica le hizo el primer gol sobre el final del primer tiempo…”, respondió el ex DT de San Lorenzo y Rosario Central.

Cabe recordar que el viernes, mientras Boca jugaba ante Bayern Múnich, Rojo fue amonestado en el banco de suplentes. Lo que molestó más aún es que el zaguero fue enfocado por la cámara de la transmisión y estaba riéndose, es decir, quitándole importancia a lo que sucedía dentro del campo de juego donde sus compañeros se medían contra el poderoso alemán.

Además, al día siguiente no se entrenó a la par de sus compañeros que realizaban trabajos regenerativos para recuperarse físicamente. Tampoco trabajó con los que no participaron del cotejo, que realizaron la práctica a tope bajo la conducción de Russo. Fue allí cuando terminó de romperse el vínculo y que todo indica que su estadía en Boca habría llegado a su final.

Fuente: bolavip