Rusher rompió el silencio sobre su separación de Ángela Torres y los rumores de infidelidad

Después de días de intensos rumores, Rusherking y Ángela Torres se separaron y finalmente fue el cantante quien decidió hablar sobre el tema.

En medio de múltiples versiones que circularon en redes y portales, el propio artista aclaró la situación.

Juan Etchegoyen, en su programa Mitre Live, reveló que conversó directamente con el intérprete:“Mucho se viene hablando de la separación de Rusherking y Ángela Torres en estos días y quiero abrir el programa con el tema porque hablé hoy con Rusherking”, contó al aire.

El conductor explicó: “Por primera vez el cantante explica lo que pasó. Se dijo que había engaños, se dijo de todo en estos días y de manera muy generosa Tomás me atendió para explicarme. Da detalles y cuenta quién decidió terminar con la relación”.

Luego, compartió el mensaje que recibió de Rusherking: “Hola Juan, ¿cómo estás? Estoy separado. Tomé la decisión de hacerlo hace dos semanas ya. No pasó nada grave, simplemente estábamos en momentos distintos y era lo mejor para ambos. Gracias por preguntar”.

Con estas palabras, Rusherking habló por primera vez de la ruptura con Ángela Torres y despejó todas las especulaciones. “De esta manera queda claro el motivo. Me parece que Rusher me termina contestando para que nadie saque una conjetura que no es”, concluyó Etchegoyen.

Fuente: ciudad magazine