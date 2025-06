Atlético de Madrid pretende vender a De Paul y ya fichó a su reemplazante

El futuro de Rodrigo De Paul se aleja del Atlético de Madrid. En tiempos donde el equipo de Diego Pablo Simeone sigue digiriendo la eliminación a manos del Botafogo en el Mundial de Clubes de la FIFA, afirman que el volante argentino se encuentra cada vez más cerca de abandonar el club de la capital de España. Se pretende su salida y ya hay reemplazo asegurado.

Diario AS no duda: De Paul y su nivel han decepcionado al Atlético de Madrid. No tuvo un buen Mundial el argentino, físicamente dejó de ser el toro de la medular del Cholo y en el 2026 se puede ir libre. Es un contexto que obliga a medidas y que por encima de todo, hace pensar en las ofertas que se rechazaron en enero desde Arabia Saudita o la Premier League. Fabrizio Romano confirma que los rojiblancos ya se mueven en el mercado.

“Johnny Cardoso al Atlético de Madrid, ¡Here We go! Acuerdo acordado en principio por un paquete de más de € 30 millones y contrato de cinco años listo para el mediocampista desde principios de junio. Los últimos detalles se ultimarán hoy con el Real Betis y luego Johnny se incorporará al Atlético”, informaciones del periodista italiano en sus redes sociales. Hablamos de momento de la siguiente operación para intentar romper con una ausencia de títulos en el Metropolitano que ya tiene cuatro años. Todo ello en medio de una inversión de más de 350 millones de euros.

Se sabía que vendrían cambios en Atlético de Madrid. Desde marzo diferentes portales en España afirman que solo Jan Oblak, Marcos Llorente, Robin Le Normand, Pablo Barrios, Giuliano Simeone, Alexander Sorloth y Julián Alvarez tienen su continuidad asegurada. El resto no y pueden abandonar en cualquier momento un proyecto que ahora mismo no duda de su necesidad de volver a competir con Barcelona y Real Madrid. Los colchoneros esperan el llamado de Italia o Arabia Saudita pensando en la salida del argentino.

“Siempre pienso en objetivos a corto plazo. Sería un error pensar más allá del partido de mañana. Queremos competir en todas las competiciones. La energía y mi cabeza está puesta en el día de mañana”, suponen las últimas reflexiones hasta la fecha de un De Paul que ahora mismo estaría en el mercado. Atlético de Madrid inicia la reconstrucción y lo hace con cambios de peso en su medular.

¿Cuánto pide Atlético de Madrid por De Paul?

En Diario AS indican que si alguien trae 25 millones de euros, Rodrigo tiene las puertas abiertas. Se confía en este sentido en Inter de Milán, en los informes que salen desde Turquía e igualmente en Arabia Saudita. De Paul no se irá gratis y esta ya parece una medida casi definitiva en todos los sentidos. Atentos a lo que pueda llegar igualmente desde Inglaterra, donde West Ham buscó su arribo en enero.

Además de lo comentado, Atlético de Madrid valora el fichaje por 50 millones de euros de Alex Baena desde Villarreal y necesita dinero. Es una trama que no es sencilla de cuadrar en cuanto a finanzas se refiere y por ende se necesitan sacrificios. En España no dudan e indican que como mucho, nos quedan solo 12 meses de Rodrigo De Paul en la capital de España.

Fuente: bolavip