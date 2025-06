Tonero y Boasso llevarán la posición de Santa Fe en la audiencia con Anses en la Corte Suprema

La secretaria Legal y Técnica del Ministerio de Gobierno, María Julia Tonero, y el secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso, serán los expositores designados por el gobernador Maximiliano Pullaro para sentar la postura de Santa Fe en la audiencia de conciliación con Anses convocada para este miércoles por la Corte Suprema de Justicia.

Los dos funcionarios harán la exposición técnica ante la decisión de la provincia de presentar una cautelar ante los alcances de un artículo del DNU 280 del año 2024 que cesó los giros mensuales automáticos del organismo previsional a Santa Fe para saldar en parte el déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones.

La Corte convocó a Santa Fe y Anses para este miércoles, desde las 11, a una audiencia y si no hay acuerdo, el alto tribunal que preside Horacio Rosatti deberá pronunciarse en las próximas semanas.

Pullaro no tiene resuelto aún si expondrá o no y la decisión la adoptará de acuerdo al desarrollo de la audiencia, se dijo este martes por la noche a El Litoral en Casa Gris. Es más, a primera hora de este miércoles, el gobernador se reunirá con Tonero y Boasso para definir los términos la estrategia santafesina.

La provincia de Santa Fe, en agosto del año pasado, presentó una medida cautelar ante la Corte para que el Gobierno Nacional restablezca los anticipos mensuales automáticos que hacía la Anses con la Caja de Jubilaciones de los estatales de Santa Fe.

La Corte convocó a una audiencia de conciliación para este miércoles y si las partes no acuerdan, será el tribunal máximo el encargado de pronunciarse en las próximas semanas.

Los ex gobernadores y actuales diputados provinciales Omar Perotti y Antonio Bonfatti formarán parte de la delegación santafesina este miércoles en Tribunales porteños.

Cuestionamiento

Santa Fe, a través de la vía judicial, cuestionó la constitucionalidad del artículo 18 del decreto 280/2024, que dispuso de manera "inconsulta e intempestiva" el cese de pagos a cuenta; y exige que se establezca una medida cautelar que reponga esas transferencias con las que Nación debe cumplir, por acuerdos que datan desde hace más de tres décadas entre el estado federal y las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales.

En la década de 1990, Nación redujo el envío de recursos coparticipables a las provincias y a cambio se hizo cargo de cajas de jubilaciones provinciales. Hubo provincias, entre ellas Santa Fe, que no cedieron sus cajas, aunque de todos modos se vieron afectadas por la reducción presupuestaria. Los acuerdos firmados para equilibrar cuentas y compensar lo que las provincias perdían, establecieron que Nación cubriera los déficits de las cajas no transferidas.

Sin efecto

A todo ese cuadro perjudicial para los intereses de Santa Fe, se sumó el decreto 280/2024 de la actual gestión nacional, que en su artículo 18 dejó sin efecto los artículos 92 y 93 de la ley de presupuesto 2023. Allí se establecía que Anses "transferirá antes del día 20 de cada mes a aquellas provincias que no transfirieron sus regímenes previsionales al Estado nacional, en concepto de anticipo a cuenta del resultado definitivo del déficit correspondiente a cada sistema previsional, un importe equivalente a una doceava parte del monto total del último déficit anual, provisorio o definitivo, conformado para cada una de ellas" y que cada anticipo mensual debe realizarse de acuerdo a "las variaciones en el índice de movilidad jubilatoria del Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa)".

"A los fines de cubrir el importe que el Gobierno Nacional debería realizar como anticipos por $ 69.884 millones de pesos, el Tesoro Provincial ha debido menguar las partidas disponibles para atender áreas críticas como Salud, Seguridad, Educación, entre otras", indicó en el recurso interpuesto ante la Corte en agosto de 2024.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.