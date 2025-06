Guerra de la desinformación: cómo los "funcionarios" palestinos mienten al mundo

Hace muchos años, cuando empecé a cubrir el conflicto palestino-israelí, conocí a un talentoso periodista palestino al que, por razones que se harán evidentes en un momento, me referiré sólo por su nombre de pila, Said.

Al igual que muchos otros periodistas palestinos, la principal fuente de ingresos de Said era trabajar con reporteros extranjeros como “fixer”, alguien que podía organizar reuniones difíciles, traducir del árabe, enseñarte los alrededores. Said tenía una vena independiente y no era admirador de Yasir Arafat, lo que le hacía especialmente útil para cortar el bombardeo propagandístico de la Autoridad Palestina.



Con Said entrevisté a altos dirigentes de Hamas en Gaza, funcionarios en Ramala, terroristas retirados en Naplusa, disidentes políticos en Yenín y trabajadores de la construcción en Hebrón. Entablamos una amistad. Entonces, poco después del 11 de septiembre de 2001, me llamó asustado porque algo que yo había escrito en The Wall Street Journal había disgustado a funcionarios de la Autoridad Palestina. El escuadrón de matones, dijo, había hecho una visita amenazante a su familia en su apartamento, y quería que retirara el artículo. Le dije que ni hablar. No era seguro que volviéramos a trabajar juntos.

Menciono esta anécdota a raíz de la noticia sensacionalista de la semana pasada de que un ataque aéreo israelí había matado a unas 500 personas en un hospital de Gaza, una noticia atribuida a “funcionarios palestinos”, “el Ministerio de Sanidad de Gaza” y “las autoridades sanitarias del enclave asediado”. La noticia desencadenó violentas protestas en todo Oriente Medio.

Desde entonces ha quedado claro que casi todos los elementos de esa historia son, por decirlo suavemente, muy dudosos.

Un misil no impactó en el hospital, sino en el aparcamiento contiguo. Abundantes pruebas, confirmadas por los servicios de inteligencia estadounidenses y por análisis independientes, indican que la explosión fue causada por un misil disparado desde Gaza, que pretendía matar a israelíes pero que funcionó mal y cayó a tierra. No hay ninguna razón sólida para creer que el número de muertos se acercara a 500. Y el “Ministerio de Sanidad de Gaza” no es una especie de organismo apolítico, sino una entidad propiedad de Hamas, que remolca y promueve todo lo que la organización terrorista exige.

Dejaré la crítica a los medios de comunicación para otros. Pero el público occidental nunca comprenderá la naturaleza del conflicto actual hasta que interiorice un hecho central. En Israel, como en cualquier otra democracia, los funcionarios políticos y militares mienten a veces, pero los periodistas les piden cuentas, cuentan las historias que quieren contar y no viven con el temor de que llamen a la puerta a medianoche.

Los territorios palestinos, por el contrario, son repúblicas del miedo: miedo a la Autoridad Palestina en Cisjordania y a Hamas en Gaza. Los palestinos no son ni más ni menos honestos que la gente de otros lugares. Pero, como en cualquier régimen tiránico o fanático, quienes se desvían de la línea aprobada se ponen en grave peligro.

Se trata de una verdad que rara vez sale a la luz, pero cuando lo hace, es reveladora.

Durante la primera gran guerra entre Israel y Hamas, en 2008 y 2009, los grupos palestinos afirmaron que el número de víctimas fue mayoritariamente civil, con aproximadamente 1.400 muertos. Pero un médico palestino que trabaja en el hospital Shifa de Gaza contó una historia diferente. “El número de fallecidos no supera los 500 ó 600″, afirmó. “La mayoría son jóvenes de entre 17 y 23 años que fueron reclutados por Hamas, que los envió a la matanza”. Resulta revelador que, según el sitio israelí de noticias YNet, “el médico deseaba permanecer sin identificar, por temor a su vida”.

O tomemos el caso de Hani al-Agha, un periodista palestino que fue encarcelado durante semanas y torturado por Hamas en 2019. En ese caso, el Sindicato de Periodistas Palestinos dio el extraordinario paso de condenar la detención y tortura de al-Agha como “un intento de intimidar a los periodistas de la Franja de Gaza, sometidos a una autoridad policial represiva.” Sin embargo, aparte de unos pocos comunicados de prensa, la noticia apenas recibió cobertura en los medios de comunicación en general.

De vez en cuando, las organizaciones de derechos humanos hacen un paréntesis en sus incesantes críticas a Israel para prestar atención a este tipo de represión atroz. Pero sólo en raras ocasiones el público occidental comprende hasta qué punto es sospechosa la información procedente de Gaza, al menos hasta que ha sido corroborada de forma exhaustiva e independiente por periodistas que no viven atemorizados por Hamas y no necesitan proteger a alguien que sí lo está. Los lectores que normalmente no se inclinarían a creer las entrevistas en la calle en, digamos, Pyongyang, o los pronunciamientos del régimen procedentes del Kremlin, deberían ser igualmente escépticos sobre la frase “funcionarios palestinos dicen”.

Los medios de comunicación siguen necesitando colaboradores y freelancers para contar la historia completa en las zonas de guerra. Pero las personas que consumen esos medios deberían conocer las amenazas, presiones y culturas en las que operan esos periodistas, no porque desconfiemos necesariamente de ellos individualmente, sino porque apreciamos las peligrosas circunstancias en las que se encuentran.

La próxima vez que se publique una noticia sobre una supuesta atrocidad israelí en Gaza, los lectores merecen saber cómo se obtuvo la información y de quién. Ya es bastante malo que Hamas tiranice a los palestinos y aterrorice a los israelíes. No necesitamos que desinforme al resto de nosotros.

* Esta columna se publicó en The New York Times.-