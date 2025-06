Un medio norteamericano destrozó a Boca y River: "El Mundial de Clubes extrañará a tu afición, pero no a tu fútbol"

El Mundial de Clubes finalizó para los equipos argentinos, quienes intentaban hacer un buen papel en esta nueva edición. Tras la eliminación de Boca y River, en Estados Unidos la prensa especializada no tuvo piedad y en ese sentido criticaron fuertemente sus respectivas participaciones.

El New York Times a través de su sección The Athletic hizo un potente artículo titulado: “Adiós Argentina. El Mundial de Clubes extrañará a tu afición, pero no a tu fútbol”. El mismo fue escrito por el periodista Jack Lang.

“¿Hermoso? ¿Maravilloso? No tanto. Esto fue horrible, indigno. Fue el resumen de este Mundial de Clubes, no solo para River, sino para el continente argentino en general", sostiene la nota en la que evidentemente apuntó al rendimiento de los dos equipos en el certamen internacional.

La cosa no terminó allí y el comunicador remarcó que River tiene mejor equipo que Boca. Además también tuvo tiempo para referirse al trabajo realizado por Marcelo Gallardo. “¿Aún tiene el hambre de gloria?“, ironizó el autor del texto.

“Boca y River tienen una afición colosal, pero han sufrido económicamente debido a la crisis financiera que se extiende por Argentina. Sus ingresos, en particular los provenientes de patrocinios y marketing, son inferiores a los de los grandes clubes brasileños, que pueden permitirse fichar y pagar mejores jugadores", apuntó.

Por último sentenció: “A pesar del estruendo y la furia en las gradas, han convertido esa diferencia en un abismo”, puntualizó.

Fuente: 442