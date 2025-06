Comienzan los octavos de final del Mundial de Clubes: qué partidos se juegan este sábado 28 de junio

La fase de grupos del Mundial de Clubes finalizó el jueves, y este sábado comenzarán los primeros cruces de los flamantes octavos de final, donde ya se palpitan duelos cargados de expectativa.

¿Qué partidos se juegan este sábado 28 de junio?

Palmeiras vs. Botafogo

El enfrentamiento que abrirá la fase eliminatoria de los octavos de final será 100% sudamericano, específicamente brasilero: Palmeiras vs. Botafogo, dos instituciones que han sido revelación en sus respectivos grupos y que se verán las caras a partir de las 13:00 horas, en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.

Palmeiras llega a este enfrentamiento tras empatar 2-2 frente al Inter Miami de Lionel Messi y quedarse con el primer puesto del Grupo A, en el que sumó cinco puntos. Por su parte, Botafogo arriba tras una derrota por 1-0 ante el Atlético de Madrid, pero dio el gran batacazo de la fase de grupos al vencer 1-0 al flamante campeón de la Champions League, el Paris Saint-Germain.

Benfica vs. Chelsea

Luego, para cerrar la jornada del sábado, se enfrentarán Benfica y Chelsea a partir de las 17:00 horas en el Bank of America Stadium, ubicado en la ciudad de Charlotte.

El conjunto portugués llega a este duelo tras quedarse con el liderazgo del Grupo C, donde también estaba Boca Juniors, y vencer 1-0 al Bayern Múnich. Por su parte, el Chelsea de Enzo Fernández finalizó segundo en el Grupo D y arriba con confianza tras golear 3-0 al Espérance Sportive de Túnez.

Fuente: 442