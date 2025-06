La polémica sentencia de Mac Allister sobre los equipos argentinos contra los europeos: “No tienen chance”

Luego de que Boca y River hayan quedado eliminados en la fase de grupos y mientras se están disputando los octavos de final del Mundial de Clubes que se está llevando a cabo en Estados Unidos, volvió a quedar en el centro de la escena la diferencia de jerarquía individual y colectiva entre los clubes europeos y los sudamericanos, pero principalmente con los argentinos.

Con vistas hacia esa discusión que mantiene en vilo al fútbol durante el flamante torneo intercontinental, uno de los mejores jugadores de la actualidad se refirió a lo sucedido en Norteamérica. Es que Alexis Mac Allister rompió el silencio sobre la desigualdad entre los planteles de los equipos del Viejo Continente en comparación a los del lado oeste del Océano Atlántico.

El mediocampista que se desempeña en Liverpool no dudó en manifestar su punto de vista sobre el eterno debate futbolero y que está más presente que nunca. Y por eso, en el programa La Casa del Kun a través de la señal de ESPN, explicó: “Los equipos argentinos o sudamericanos pueden pelear uno o dos partidos pero a la larga, hoy por hoy, no tienen chance“.

Luego de expresar de manera muy contundente su parecer al respecto de la discusión que atraviesa al deporte, el volante central que brilla en la Premier League y en la Selección Argentina reveló el punto fuerte del Xeneize y el Millonario. “Igualan con la pasión, las ganas, patadas y todo eso”, afirmó tajantemente el surgido de las divisiones inferiores de Argentinos Juniors.

Cabe destacar que tras la temprana eliminación de Boca y River en la primera ronda de la competición, el fútbol argentino se quedó sin representantes. Y como si eso no alcanzara, a esta hora solo quedan dos conjuntos sudamericanos en carrera por el título del mundo. Es que además de Palmeiras que ya está en cuartos de final, Fluminense debe jugar ante Inter de Milán.

La imperdible anécdota con Ousmane Dembélé

Durante la entrevista, el ex jugador de Boca recordó una anécdota que tuvo con Ousmane Dembélé durante un encuentro por la UEFA Champions League en esta temporada 2024/25. El oriundo de Santa Rosa en La Pampa recapituló lo sucedido y contó: “Quedó la pelota dividida, yo abro el pie y me mete un caño. Al toque se frena el partido y me vino a buscar”.

Segundos más tarde, completó la secuencia y confesó: “Me dijo: ‘hermano la próxima no vengas tan rápido’. Le dije: ‘tranquilo que la próxima te pego en la rodilla’“, deslizó entre risas con los presentes. Y para cerrar la historia, Mac Allister completó: “El tema es que nunca llegué a agarrarlo, ja”.

Fuente: bolavip