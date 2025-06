Escándalo con Icardi: el motivo por el que Wanda habría tardado 10 horas en cumplir el pedido de la Justicia

El viernes a las 11 de la mañana, Mauro Icardi llegó al edificio Chateau Libertador, donde vive Wanda Nara, para buscar a sus hijas y pasar siete días con ella, tal como se lo permitió la Justicia.

La situación se resolvió recién 10 horas después, con presencia policial, una ambulancia del SAME, y personal del Cuerpo Único de Psicólogos y del Ministerio Público Tutelar.

En las últimas horas se especuló con que la conductora estaba “atrincherada” con las nenas y no las quería entregar. Según pudo averiguar TN Show por fuentes del entorno de Wanda, el motivo sería otro: la demora en el reencuentro con icardi se habría generado porque, al parecer, las menores no habrían tenido ganas de irse con su papá.

De acuerdo con las fuentes que consultó este medio, la mayor de las hermanas Nara siempre habría estado a disposición de la resolución judicial que permitió a Icardi ver a sus hijas.

Por otro lado, que Ana Rosenfeld, exabogada de Wanda, se ofreciera como mediadora en el conflicto, y que asegurara que las nenas pidieron no ver a La China Suárez -algo que no sería cierto-, no habría caído del todo bien en algunos despachos judiciales, porque las palabras de la letrada habría llegado justo cuando la situación parecía resolverse.

Por último, TN Show pudo confirmar que la mediática canceló su viaje a Miami, en el que tenía planificado asistir al Mundial de Clubes, debido al mal momento familiar.

