Fede Bal recordó el tremendo consejo amoroso que le dio su papá en su noviazgo con una famosa

En una reciente entrevista en el ciclo Terapia Picante (YouTube), Fede Bal sorprendió al público con una anécdota tan insólita como reveladora. En medio de una charla íntima, narró un momento clave en su vida, protagonizado por una conversación con su padre, Santiago Bal, en uno de los períodos más turbulentos de su historia sentimental.

“Yo estaba muy mal con una novia… muy polémico todo. Salió en la tele. Uno de los momentos más oscuros de mi vida”, recordó el actor, probablemente, recordando el romance que vivió junto a Barbie Vélez, aunque decidió no dar nombres. Frente al conflicto, buscó refugio en una salida mano a mano con su papá. Whisky mediante, se animó a abrirse: “Estamos mal. No nos entendemos. Creo que no voy a poder seguir”, planteó.



Fue entonces cuando recibió una respuesta inesperada. Su padre, sin dudarlo, le ofreció una solución directa: “Hacele un hijo. Tengan un hijo. Soluciona todo”. La expresión lo desconcertó por completo, y su reacción fue inmediata. “¿Vos estás loco?”, le respondió, entre risas e incredulidad. “Papá, ¿cómo voy a hacer un hijo estando mal?”. Del otro lado, la insistencia: según su padre, esa era la manera de sostener el vínculo. El actor admitió que en ese momento ya estaba algo tomado y que, pese a la incredulidad, comprendió algo importante: “Claro, vos sos un sor... Vos solucionabas tus problemas haciendo pibes. Por eso existen Julieta, Mariano... mis hermanos”.

La escena, que hasta ese momento se teñía de tono tragicómico, terminó siendo reveladora. Federico entendió que no quería repetir el modelo que había visto toda su vida, y que seguir ese consejo lo acercaba a un destino que prefería evitar. “Me tomé el whisky y fue como que dije: ‘¡No, qué revelación!’”, recordó. Lo que vino después fue una decisión concreta: “Fui y me separé. Claro”.



Fede Bal estuvo en el ojo de la tormenta hace pocos días cuando Fabián Medina Flores criticó al aire de LAM su look para asistir a los Martín Fierro de Teatro. “Agradecé que la luz casi que lo dejaba en penumbra. Y yo me enojé mucho porque esto afuera (del país) no lo hacen. Pero de verdad no lo dejan entrar. Con las mujeres son tan severos. ¿Por qué decidió ir así? Un pibe joven, talentoso, con trabajo, muchas marcas lo siguen, hace programas muy buenos, no puede ser que no haya diseñadores que no tengan ganas de trabajar con él”, comenzó.

Si bien había sido severo, lo peor vino después. “¿No tiene una madre, no tiene un gerente de un canal que le diga ‘no, no vayas así’?. Le escriben a Coco Fernández: ‘¿Voy así Coco?’, ‘No, quedate, decí que estás enfermo’. Viste que la mamá siempre está enferma, bueno, que diga que él también que está enfermo. Algo le pasa

Esas palabras provocaron la furia de Carmen Barbieri, que aprovechó unos minutos de su programa para arremeter contra el asesor de moda: “Mezclaste la enfermedad con la moda y justo creo que pisaste el palito mal. No te me cruces, sabés. No te me cruces porque trabajamos juntos en el mismo canal. Va a ser duro y va a ser difícil todo lo que te quiero decir, porque va a ser en privado, no va a ser al aire. Pero sí quiero decirte que mi hijo no está enfermo. O sí está enfermo, está enfermo de cáncer. ¿Sabías? Él es un paciente oncológico, va a serlo toda la vida, hasta el día que se muera. Y ojalá viva muchos años. Cada dos o tres meses se hace estudios para ver si volvió el cáncer”.

“Estamos luchando con eso, como mucha gente que lucha. Cuando vos decís: ‘¿Qué le pasa a este pibe?, algo le pasa, está enfermo’. O que diga que está enfermo. Ya dijo que está enfermo. Ya dijo que tenía cáncer. Lo superamos a ese cáncer y tenemos fe. Fue un milagro que se curó de ese tumor y esperamos que no vuelva. Que no salga en otro lado porque es un paciente oncológico. Te metiste con la salud de mi hijo haciéndote el cómico. No sos cómico. No tenés cara de cómico, una cara de amargado. Nunca te reís. No sé si tenés dientes. Tendría que saber. Fuera de lugar”, comentó la conductora en su descargo.

