Fiscal Ramiro González cierra investigación por violencia de género contra Alberto Fernández y avanza hacia juicio oral

El fiscal Ramiro González cerró la investigación por violencia de género contra el ex presidente Alberto Fernández y comenzó los trámites para avanzar hacia el juicio oral.

Fernández está procesado por dos hechos de lesiones leves y uno de lesiones graves, agravados por vínculo, abuso de poder y amenazas, con posibles penas de 3 a 18 años.

El procesamiento fue confirmado por la Cámara Federal en abril y se basa en pruebas consideradas suficientes por el fiscal.

Se descartaron pruebas consideradas irrelevantes o obtenidas irregularmente, y se rechazaron testimonios propuestos por la defensa que no aportaban a los hechos denunciados.

La causa pasa ahora a la etapa final antes del juicio oral, manteniendo fuerte atención pública y política.

El fiscal federal Ramiro González dio por finalizada este lunes la investigación por violencia de género contra el ex presidente Alberto Fernández y comenzó los trámites para consultar a las partes involucradas antes de enviar el caso a juicio oral. Fernández está procesado por dos hechos de lesiones leves y uno de lesiones graves, agravados por el vínculo, abuso de poder y amenazas coactivas, delitos que, en conjunto, podrían implicar penas de 3 a 18 años de prisión.

El procesamiento, firmado por el juez Julián Ercolini y confirmado por la Cámara Federal porteña en abril, se basa en hechos graves y contundentes. En su dictamen, el fiscal González sostuvo que todas las medidas de prueba pertinentes ya se realizaron para corroborar o descartar las hipótesis delictivas, por lo que consideró que la instrucción debe cerrarse y el expediente elevarse a la siguiente instancia judicial.

En paralelo, el fiscal aclaró que varias pruebas no fueron tenidas en cuenta por considerarlas inconducentes o dirigidas a aspectos no controvertidos, y rechazó testimonios propuestos por la defensa de Fernández, argumentando que no es plausible convocar a quienes conocieron a la ex pareja presidencial pero no presenciaron agresiones, teniendo en cuenta la naturaleza reservada y doméstica de los hechos investigados. También se desestimaron pruebas obtenidas de forma irregular.

Con este avance, el caso entra en su etapa final previa al juicio oral, marcando un capítulo crucial en una causa que mantiene la atención pública y política.