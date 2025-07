Atlético de Madrid definió lo que está dispuesto a pagar para unir al Cuti Romero con Julián Alvarez y De Paul

Cuti Romero es la gran prioridad del Atlético de Madrid tras el descalabro del Mundial de Clubes de la FIFA para el equipo de Diego Pablo Simeone. Unir al defensor del Tottenham con figuras del conjunto colchonero como Julián Alvarez o Rodrigo De Paul ya se encuentra en la cabeza de una entidad que pone límites a la operación. Estos son los montos a los cuales está dispuesto a llegar un conjunto de la capital española que sabe que negociar con Tottenham ni mucho menos será una tarea sencilla amable.

Por Madrid el Diario AS habla de 55 millones de euros más otros 15 en variables que Atlético de Madrid se encuentra dispuesto a pagar por el fichaje de Cuti Romero. El ex defensor de Atalanta o Belgrano de Córdoba supone la gran prioridad para un proyecto que se renovará nuevamente alrededor de su defensa. Saben por el conjunto colchonero que ni mucho menos será amable negociar con un Tottenham que ya ha dado todo tipo de dolores de cabeza al Real Madrid en tramos como las de Gareth Bale o Luka Modric. Se le ve como el futbolista más capacitado para llevar la última línea de los rojiblancos al siguiente nivel.

55 millones de euros está dispuesto a pagar Atlético de Madrid tras una temporada cargada de inversión y donde no hubo títulos nuevamente. Hay que devolvernos hasta el verano del 2021 y a un contexto de pandemia para ver la última gran alegría en el equipo de Diego Pablo Simeone. De momento este no es un impedimento pensando en fichajes y por encima de todo en un nombre puntual que ha sido pedido por el Cholo en todo momento. Cuti Romero sería más que un simple fichaje para un club que quiere volver a competir de lleno con los Barcelona y Real Madrid.

Habrá problemas más allá del económico. Tottenham en el pasado ya dejó en claro que no venderá a Romero por menos de 100 millones de euros. Hablamos de un futbolista que tiene cartel Premier League y al cual por supuesto diferentes entidades del planeta estarán dispuestas a seducir en caso de que se abra la puerta desde el norte de Londres. A todo esto hay que sumarle como gracias a su victoria en Bilbao frente al Manchester United en la final de la Europa League, los Spurs disputarán la próxima edición de la Champions League y por ende contarán con motivos deportivos para querer retener a su estrella. No hay urgencia económica y esto no ayuda a Simeone.

El Cuti querría unirse al Atlético de Madrid. Diferentes reportes en España hablan de una situación a nivel deportivo que entiende que no va a cambiar por Tottenham en cuanto a títulos se refiere. También y como ocurriese en el caso de Julián Alvarez, jugador tendría el deseo de vivir en condiciones climatológicas más amables a las cuales se encuentran en más de un 75% de los días por el Reino Unido. La trama no será sencilla y el primero en saberlo es el Cholo. Empieza una carrera donde los colchoneros podrían poner entre variables y montos hasta 70 millones de euros por Romero.

De Paul sigue siendo carne de rumores de venta

AS publicaba ayer que tanto el volante como el lateral derecho Nahuel Molina no tienen garantizada su continuidad en Atlético de Madrid. Únicamente un total de 8 nombres se encuentran asegurados para seguir en un conjunto que después de una temporada donde en marzo se luchaba por todos los títulos finalmente quedó a las puertas de tocar metal. Se viene una regeneración que ya ha ido de la mano con diferentes salidas.

Witsel, Reinildo, Rodrigo Riquelme o César Azpilicueta son las primeras bazas para un proyecto que nuevamente volverá a ser protagonista en el mercado. Cuti Romero, así como un Alex Baena que llegará desde Villarreal, Ruggeri o Cardoso son las primeras cartas que se manejan en un Atlético que ya piensa en incorporaciones. Ojo con De Paul que termina contrato en el año 2026 y extendido por la mitad de los grandes clubes de Italia.

Fuente: 442