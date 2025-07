El Gobierno facilita la importación directa de autos cero kilómetro para particulares

El Ministerio de Economía lanzó la Resolución 271/2025 que permite a particulares importar autos cero kilómetro sin intermediarios oficiales.

Simplifica el trámite de la Licencia de Configuración de Modelo (LCM) y habilita gestionar un certificado de seguridad vial para patentamiento.

Se aceptan certificaciones de seguridad de organismos internacionales (ONU, UE, EE.UU., Brasil), facilitando la importación de marcas japonesas, coreanas y chinas.

Se mantiene un arancel del 35% sobre el valor FOB para vehículos fuera del Mercosur; no se habilita la importación de autos usados por acuerdos vigentes.

Los autos importados por particulares no cuentan con garantía ni servicio oficial de las marcas locales, generando incertidumbre para compradores.

Se destacan cinco aspectos clave para garantizar seguridad y confianza: responsabilidad legal, disponibilidad técnica, seguridad, emisiones y cumplimiento impositivo.

La medida abre el mercado pero plantea desafíos en garantía, seguridad y regulación que deben ser resueltos para proteger al consumidor y asegurar calidad.

El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Industria y Comercio, publicó la Resolución 271/2025 que introduce un nuevo procedimiento para que los ciudadanos puedan importar vehículos cero kilómetro de forma particular, sin la necesidad de intermediación por parte de terminales automotrices o representantes oficiales.

Este cambio simplifica los trámites vinculados a la Licencia de Configuración de Modelo (LCM), documento esencial que certifica que el vehículo cumple con los requisitos de seguridad para circular en el país. Ahora, los particulares podrán importar autos utilizando la LCM ya emitida por el fabricante o, en su defecto, gestionar un certificado de seguridad vial directamente ante la Secretaría de Transporte. Este certificado equivaldrá a una Verificación Técnica Vehicular (VTV), facilitando así el patentamiento.

El nuevo régimen contempla la aceptación automática de certificaciones de seguridad emitidas por organismos internacionales reconocidos, como Naciones Unidas, la Unión Europea, Estados Unidos y Brasil. Esto amplía las posibilidades para importar vehículos de marcas japonesas, coreanas y especialmente chinas, donde la oferta de autos electrificados ha crecido notablemente en Europa.

Condiciones, costos y limitaciones

La medida se enmarca en un proceso de desregulación más amplio que incluye la reforma de la Ley de Tránsito mediante el Decreto 196/2025 y la simplificación de controles para autopartes establecida en la Resolución 222/2025. Aunque la importación directa se vuelve más ágil, continúa vigente el pago de un arancel del 35% sobre el valor FOB para vehículos provenientes de fuera del Mercosur.

Además, la resolución no habilita la importación de autos usados, una posibilidad que había sido mencionada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, pero que aún está limitada por el acuerdo automotor vigente con Brasil.

Garantías y responsabilidades: el punto crítico

Importante señalar que los vehículos importados por particulares no cuentan con garantía oficial ni cobertura de servicios por parte de las marcas que tienen representación local. Esto implica que, ante cualquier problema, el comprador deberá buscar asistencia fuera de los canales oficiales.

Un importador consultado advirtió: “El que compró el auto no podrá repararlo ni recibir diagnósticos en un service oficial. Si vendemos esa marca pero no tenemos ese modelo, tampoco brindaremos servicio. Además, en la Aduana no habrá control estricto sobre el cumplimiento de crash tests, normativa Euro 5 o la LCM”.

Claves para la opinión pública y funcionarios

Quienes trabajan en la actividad insisten en que, para que esta apertura sea realmente efectiva y segura, es necesario tener en cuenta cinco aspectos fundamentales:

Legales: Responsabilidad del distribuidor y protección al consumidor.

Técnicos: Disponibilidad de repuestos, herramientas de diagnóstico y capacitación para reparaciones.

Seguridad: Cumplimiento de estándares activos y pasivos, informes de crash tests.

Emisiones: Adecuación a normativa Euro 5.

Impositivos: Declaración correcta de valores FOB, pago de aranceles e impuestos, incluyendo IVA.

Además, quedan interrogantes sobre cómo impactará la ausencia de garantía oficial en el valor de reventa y qué compañías de seguros estarán dispuestas a cubrir estos vehículos.

Conclusión

La Resolución 271/2025 representa un paso importante en la desregulación y apertura del mercado automotor para particulares, permitiendo mayor libertad de elección y potencialmente impulsando la modernización del parque automotor. Sin embargo, este proceso plantea desafíos en materia de garantía, seguridad y regulación que deberán ser abordados para evitar riesgos para los consumidores y preservar la calidad y confianza en el mercado.