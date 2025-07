Goity en Diputados: el ministro valoró el diálogo pero la oposición cuestionó el momento elegido

El ministro de Educación, José Goity, concurrió este miércoles por la mañana a la Legislatura para reunirse con integrantes de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y presentar un informe sobre la situación del sistema educativo provincial. Fue en cumplimiento a la citación que se le había hecho por iniciativa del diputado peronista Marcos Corach para brindar detalles sobre lo que el funcionario definió como una "catástrofe educativa", tras los resultados de la primera evaluación santafesina de lectura a los alumnos de segundo grado.

El encuentro se llevó a cabo a puertas cerradas en la Sala Lifschitz de la Legislatura y contó con la presencia no sólo de los integrantes de la Comisión -presidida por Gisel Mahmud- sino de otros de diputados de distintas bancadas. Asistieron Silvana Di Stefano, Marcelo González, Ximena García, Germán Scavuzzo, José Corral, Rubén Galassi, Varinia Drisun, Marcos Corach, Juan Argañaraz, Miguel Rabia, Carlos Del Frade, Verónica Baro Graff, Natalia Armas Belavi.

Las lecturas sobre el encuentro fueron divergentes. Mientras que Goity calificó a la reunión como "fructífera" y "muy productiva", desde la oposición cuestionaron el momento de la convocatoria y lo consideraron una estrategia "oportunista" en vísperas del tratamiento de la prórroga de la ley de emergencia en materia social, educativa y sanitaria que se sancionó en 2023.

"No fue una interpelación, fue un intercambio muy sano y democrático", destacó Goity a los medios de prensa que lo aguardaban en el hall de la Legislatura. Tras agradecer especialmente a los legisladores Corach y Mahmud, indicó que "pusimos sobre la mesa un problema grave, que no es el sistema educativo en sí, sino los resultados que estamos obteniendo. Necesitamos discutir esto sin prejuicios y con evidencia", sostuvo.

"No caer en discusión estéril"

Goity defendió la implementación del Plan Raíz, basado en la evaluación aplicada a alumnos de segundo grado en 2024, cuyos resultados revelaron que solo uno de cada cuatro niños lee bien. "La evaluación no resuelve el problema, pero nos permite visibilizarlo. Si discutimos el dato, en definitiva, nos vamos por una discusión estéril cuando en realidad lo que tenemos que hacer es aportar a las soluciones. La verdad que en la Comisión, desde las distintas expresiones políticas, lo que hubo fue un fuerte compromiso para resolver el problema", evaluó.

Durante el encuentro, el funcionario valoró el clima de diálogo con los legisladores y celebró la posibilidad de ampliar estos intercambios a senadores. Cabe destacar que también desde la Cámara alta se lo citó al ministro. "Lo primero que hay que hacer ante un problema tan grave como este es ponerlo sobre la mesa, sin prejuicios. Luego, construir evidencia, desarrollar herramientas y evaluar para rendir cuentas. Ese es nuestro compromiso", dijo.

Consultado sobre la situación de Santa Fe en el contexto nacional, el ministro reconoció que "lamentablemente, en las pruebas Aprender de alfabetización, Santa Fe está de media tabla para abajo. Y no hay ninguna razón para que sea así. Lo importante es que tenemos todas las herramientas para salir adelante, pero hace falta un compromiso de toda la sociedad".



-¿Conformó a parte de la oposición que había pedido que justamente usted venga y se acerque a aclararlo?, se le consultó al ministro.

-Creo que esta fue una práctica democrática y muy sana porque se hicieron planteos con respecto a algunas dudas. Creo que todas fueron aclaradas. Luego, obviamente que va a haber diferencias de abordaje, de perspectivas, pero sobre las diferencias tenemos que construir consensos. Y el primer consenso es que estamos ante un problema, que es un problema grave. Esa es la parte negativa; la parte positiva es que lo podemos resolver.

Otra visión

No obstante, desde el peronismo plantearon una visión diferente a la del ministro. "Hay que tener en cuenta que el Ejecutivo presentó un nuevo proyecto de ley de emergencia. Justo un día antes, viene el ministro a dar explicaciones. Mañana van a querer seguramente que esto se vote y el ministro vino hoy a dar estas explicaciones de un proyecto que había presentado yo hace un tiempo", explicó. Y aseguró: "Eso le baja la cualificación a la instancia, creo que podría haberse tomado con mayor seriedad".



Además, el legislador planteó reparos sobre la tercerización de políticas educativas: "Le pedí al ministro que nos explique por qué firman convenios con empresas privadas como Natura o Pérez Companc. Él lo explicó pero creo que hay que profundizar más. ¿Por qué no confiar en las universidades o los institutos de formación docente? No se puede mejorar el sistema sin involucrar a quienes están todos los días en las aulas".

Asimismo, dijo: "Lo que planteé en el recinto y lo sigo planteando, es que ellos parten de algunos parámetros que no son ciertos, como por ejemplo que antes no se evaluaba. Y eso no es real". Y sobre la gestión de Perotti en educación, indicó: "Creo que hay cosas para mejorar y cosas que se han interrumpido sin tener demasiados argumentos".

Sobre la ley de emergencia

Corach cuestionó, además, el uso de los recursos previstos en la primera emergencia votada en diciembre de 2023: "Pregunté para qué se utilizó esa ley y las respuestas fueron superficiales. No alcanza con mostrar libros o planillas. Si hablan de catástrofe educativa, entonces no hay solamente cuestiones económicas a evaluar".

Goity, por su parte, indicó que "las herramientas que usamos son transparentes y necesarias" y dijo que "el compromiso del Gobierno es revertir la situación". También señaló que la ley de emergencia fue clave para poner en marcha acciones rápidas como la compra de insumos y materiales educativos, y defendió la idea de discutir a futuro una nueva ley provincial de educación, aunque "después de la reforma constitucional".

