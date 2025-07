Dura noticia para Messi: Luis Suárez planea su salida del Inter Miami

Inter Miami no solamente espera novedades alrededor del futuro de Lionel Andrés Messi. En tiempos donde tanto se habla de la posibilidad de que el argentino abandone la MLS de los Estados Unidos de Norteamérica, llegan también reportes alrededor de Luis Suárez. El futuro del uruguayo apunta lejos del equipo de David Beckham. Se manejan en este momento dos opciones cuando se llegue al final del año 2025.

Diario AS no duda: salvo un giro de 180° Luis Suárez no continuará en la ciudad de Miami. Una decisión que va de la mano de motivos tanto económicos como deportivos y de salud. El importante salario del uruguayo se pretende invertir en otras estrellas que vayan rejuveneciendo el proyecto de Javier Mascherano. También aparecen cuestiones físicas donde el propio ex delantero de clubes como Barcelona o Liverpool jamás ha negado la dura realidad que vive en el día a día producto de las lesiones. En este momento se indica que únicamente el retiro o volver a Uruguay son vías de escape.

“El que habla es mi cuerpo y el dolor que siento en el día a día es mucho. Me he ganado el derecho a decidir, a decir basta y a disfrutar del lugar en el que me toque jugar y de mis hijos, que tuvieron pocas vacaciones en el último tiempo y se quedaron conmigo apoyándome. Necesito descansar, disfrutar de la familia y el destino sabrá a donde me tocará en un futuro. Si voy a un club es para ganar, sino me retiraría. Uno es cabeza dura. Quiere seguir disfrutando”, palabras de Luis Suárez a El País en el 2023 que ejemplifican todo. La trama no es sencilla y no se espera que no haya una decisión tomada hasta la llegada del último cuarto del año.

Suárez se ha convertido en historia viva del fútbol de Miami. Hablamos del segundo máximo anotador de todos los tiempos del Inter con un total de 34 gritos sagrados. Únicamente le superan los 50 de Lionel Andrés Messi y tras el Mundial de Clubes de la FIFA todo parece encaminado a un último semestre por la MLS de los Estados Unidos de Norteamérica. Se pretende conseguir el título local que tanto le falta al proyecto de David Beckham antes de que llegue una nueva camada de estrellas. Habrá que estar atento igualmente al futuro de los Sergio Busquets o Jordi Alba.

A sus 38 años Luis Suárez ya venía pensando en nuevos destinos meses atrás. Recordemos que de la mano de Lionel Andrés Messi, viene de fundar un club en la cuarta división de Uruguay. Ya veremos qué clase de importancia tiene en su futuro esto cuando culmine su contrato en Miami. Quedan seis meses para disfrutar de una sociedad se trasladó desde el Camp Nou al sur de La Florida. Afirman en AS que existen garantías de que la rodilla del futbolista aguante como mínimo un semestre más de servicio al frente del Inter.

Inter Miami ya mira al mercado de fichajes

Por AS Las informaciones no se detienen alrededor del futuro de Luis Suárez. Mientras Lionel Andrés Messi analiza los últimos meses de su contrato y una posible renovación, la ventana de incorporaciones ya ha abierto sus puertas con objetivos contundentes en el equipo de Javier Mascherano. Se busca un defensor central y el nombre de Marcos Rojo para finales del año 2025 suma en todas las quinielas.

Pero muchas de las caras nuevas que pueda tener el proyecto irán amarradas por supuesto a lo que decida Messi. Una parte de los rotativos cercanos al club hablan de una negociación encaminada para seguir hasta el verano del 2026. Otros plantean especulación y dudas pensando en el primer semestre del próximo año. Cuando Lionel decida dónde pasará la próxima temporada empezará a esclarecerse todo.

Fuente: bolavip