Cómo son las novedosas armas no letales que tendrá la PDI de Santa Fe

Mediante el decreto n°1324 del 27 de junio, el Poder Ejecutivo de Santa Fe adjudicó a las empresas Bersa S.A. y Punto de Impacto S.A., la compra de dispositivos de seguridad no letales para la Policía de Investigaciones de la provincia. Se trata de "armas accionadas por cartuchos de CO2 para disparo de proyectiles cinéticos redondos de calibre 68, y proyectiles con agresivos orgánicos/químicos".

El decreto convalida lo actuado a través de la "licitación acelerada Nº 05/25" promovida por el Ministerio de Seguridad de la provincia. A dicha compulsa se habían presentado las dos empresas mencionadas que resultaron adjudicatarias del material adquirido. El material estaría disponible para las fuerzas en el término de unos setenta días.

En detalle

De acuerdo con el decreto, la firma Bersa resultó adjudicataria de elementos y armas no letales por un total del 414.882.558 pesos. Concretamente, la firma deberá proveer:

50 armas cortas tipo pistola CO2 calibre 0,68 con funda y porta cargador según marca Byrna;

30 armas largas tipo rifle CO2 Calibre 0,68 con correa de transporte, funda de almacenamiento y porta cargador Modelo Misión 4 Marca Byrna;

20 armas largas con Tolva CO2 Calibre 0,68 con correa de transporte, funda de almacenamiento y cartuchera porta proyectiles marca Byrna MLR;

1440 garrafas para armas no letales de CO2 de 08 gramos marca Byrna;

50.000 Proyectiles pimienta para armas no letales Calibre 0,68 marca Byrna; y 50.000 proyectiles de nylon para armas no letales Calibre 0,68" Marca Byrna.

A la firma "Punto Impacto", en tanto, se le adjudicó la compra de quince mil proyectiles de entrenamiento para armas no letales Calibre 0,68", marca Cover, por la suma de 5.700.000 de pesos.

Decisión

Las armas no letales serán distribuidas en distintos puntos de la provincia y se utilizarán en el marco de un proceso sujeto a monitoreo, y que implicará la formación y entrenamiento de los efectivos que las utilizarán. La decisión de incorporarlas para uso policial la anunció el gobierno provincial en noviembre del año pasado.



Según mencionaron las autoridades, la incorporación será esencialmente "con fines antitumulto". El proceso de adquisición de este tipo de armamento incluye las pistolas Taser.

Al respecto, el subsecretario de Tecnología y Equipamiento del Ministerio de Justicia y Seguridad, Armando Faraón, dijo que con dichos dispositivos "le estamos otorgando a la policía una herramienta de control y defensa con una letalidad infinitamente menor a las armas de fuego".

Y agregó el funcionario que "si bien las armas no letales no existen, éstas tienen una muy baja intensidad de corriente, que logra inmovilizar a quien recibe el disparo para ser reducido por el agente".

Estas pistolas "son pensadas para los agentes caminantes y ese tipo de patrullamientos", dijo el funcionario; y se recomienda el uso solo para reducir a personas que se encuentran en un estado de alteración o bajo efectos de estupefacientes.

Cómo son

En el sitio web de la firma, se explica que la distancia efectiva de este tipo de armas es de 20 metros y que los “disparos contienen productos orgánicos o químicos y pueden incapacitar a un atacante hasta 30 minutos”.



La pistola adquirida como se dijo es de calibre .68. Según consta en el sitio oficial de la empresa que la produce, el dispositivo cuenta con los siguientes rasgos:

Largo de cañón - 185 mm

Altura de empuñadura - 143 mm

Ancho - 40 mm

Peso cargada - 590 gr.

Capacidad del cargador - 5 proyectiles

Mientras que la larga, presenta las siguientes características:

Peso - 2.78 Kg

Largo - 81.6 cm

Otras fuerzas

Otras fuerzas policiales de Argentina cuentan con este tipo de dispositivos. En 2024, Córdoba adquirió un lote del mismo modelo que compró recientemente Santa Fe. También el año pasado, hizo lo propio el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional, a través del ministerio de Seguridad que comanda Patricia Bullrich, dotó de este tipo de arma a la Policía Aeroportuaria (PSA).

CON INFORMACIÓN DE ELLITORAL.