Pullaro le pone impuestos a las billeteras virtuales: “La especulación no tiene lugar en Santa Fe”

Santa Fe aplicará a las fintech y billeteras virtuales una alícuota del 9% en Ingresos Brutos, igual que a los bancos.

Pullaro justificó la medida como un freno a la especulación y al trato preferencial hacia plataformas no reguladas.

Lo recaudado se destinará a créditos productivos para pymes, agro e industria, no a gasto corriente.

Se mantiene un esquema tributario diferenciado: sectores productivos pagan entre 0% y 2%, el financiero 9%.

La medida generó críticas empresariales, pero el gobierno la defiende como parte de un modelo económico progresivo.

Con un mensaje directo y sin medias tintas, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, anunció un giro clave en la política tributaria provincial: las billeteras virtuales y fintech que otorguen préstamos deberán tributar el 9% en concepto de Ingresos Brutos, la misma alícuota que pagan los bancos tradicionales. “Si una billetera presta plata como un banco, paga como un banco”, sentenció el mandatario durante una conferencia de prensa.

La decisión apunta a gravar la renta financiera y terminar con lo que el gobierno santafesino considera un trato preferencial hacia las plataformas tecnológicas que operan en el mercado del crédito al consumo sin los mismos controles que el sistema bancario. “Le guste o no a Marcos Galperín, le guste o no a Mercado Libre, no habrá privilegios para la especulación”, afirmó Pullaro, dejando claro que no habrá excepciones.

El nuevo esquema impositivo busca, además, reforzar la recaudación propia en un contexto de caída de la coparticipación nacional y sostener la estrategia productiva provincial. Los fondos recaudados, aseguró el gobernador, no se destinarán al gasto corriente, sino que serán canalizados en créditos blandos para pymes, el agro y la industria. “Con eso vamos a financiar inversión real, no consumo especulativo”, agregó.

Santa Fe mantiene desde hace años un esquema tributario diferenciado: mientras los sectores productivos tributan entre 0% y 2%, el financiero tributa el 9%. Ahora, las billeteras digitales quedan comprendidas dentro de esta última categoría. “Con esa diferencia subsidiamos maquinaria agrícola, capital de trabajo e innovación tecnológica”, explicó Pullaro.

La medida generó algunas críticas desde sectores empresariales, que hablaron de “doble imposición” y advirtieron sobre un posible freno a la inversión en tecnología. Sin embargo, el gobierno fue tajante: “No vinimos a ser neutrales. Este es un modelo progresivo. Defendemos la economía real”, dijo el gobernador.

Con un fuerte énfasis en el perfil productivo y una crítica abierta a la financiarización de la economía, Santa Fe refuerza su identidad como una provincia que apuesta al trabajo y al desarrollo industrial. “La especulación financiera no tiene lugar aquí”, concluyó Pullaro. El mensaje es claro: en Santa Fe, los privilegios son para quienes producen, no para quienes prestan a tasas sin regulación.